Відповідну інформацію повідомили наші Повітряні сили. За їхніми даними, це трапилось опівночі 14 жовтня.

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ЗСУ на Півдні знищили ворожий гелікоптер

Опівночі 14 жовтня військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряного з'єднання "Південь", знищили ворожий гелікоптер,
– повідомили Повітряні Сили.

Там також припустили, що ймовірно збити вдалось Ка-52.

Збиття російського гелікоптера: дивіться відео

Варто пригадати, що у росіян в Україні шалені втрати. Зокрема, станом на 15 вересня, окрім понад 64 тисяч втрат особового складу, Росія з 24 лютого на війні в Україні вже втратила:

  • танків – 2 524,
  • бойових броньованих машин – 5 179,
  • артилерійських систем – 1 582,
  • РСЗВ – 365,
  • засобів ППО – 186,
  • літаків – 268,
  • гелікоптерів – 242,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 210,
  • крилатих ракет – 316,
  • кораблів та катерів – 16,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 951,
  • спеціальної техніки – 142.

Тільки 14 жовтня російські окупанти втратили щонайменше 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 3 реактивні система залпового вогню, 2 гелікоптери, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня й 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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