Відповідну інформацію повідомили наші Повітряні сили. За їхніми даними, це трапилось опівночі 14 жовтня.

Читайте також ЗСУ на Півдні активно збивали ворожі дрони, а також поцілили по ППО окупантів

ЗСУ на Півдні знищили ворожий гелікоптер

Опівночі 14 жовтня військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряного з'єднання "Південь", знищили ворожий гелікоптер,

– повідомили Повітряні Сили.

Там також припустили, що ймовірно збити вдалось Ка-52.

Збиття російського гелікоптера: дивіться відео

Варто пригадати, що у росіян в Україні шалені втрати. Зокрема, станом на 15 вересня, окрім понад 64 тисяч втрат особового складу, Росія з 24 лютого на війні в Україні вже втратила:

танків – 2 524,

бойових броньованих машин – 5 179,

артилерійських систем – 1 582,

РСЗВ – 365,

засобів ППО – 186,

літаків – 268,

гелікоптерів – 242,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 210,

крилатих ракет – 316,

кораблів та катерів – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 951,

спеціальної техніки – 142.

Тільки 14 жовтня російські окупанти втратили щонайменше 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 3 реактивні система залпового вогню, 2 гелікоптери, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня й 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Дивіться також – нові втрати Росії на 15 жовтня: відео