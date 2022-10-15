Відповідну інформацію повідомили наші Повітряні сили. За їхніми даними, це трапилось опівночі 14 жовтня.
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ЗСУ на Півдні знищили ворожий гелікоптер
Опівночі 14 жовтня військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряного з'єднання "Південь", знищили ворожий гелікоптер,
– повідомили Повітряні Сили.
Там також припустили, що ймовірно збити вдалось Ка-52.
Збиття російського гелікоптера: дивіться відео
Варто пригадати, що у росіян в Україні шалені втрати. Зокрема, станом на 15 вересня, окрім понад 64 тисяч втрат особового складу, Росія з 24 лютого на війні в Україні вже втратила:
- танків – 2 524,
- бойових броньованих машин – 5 179,
- артилерійських систем – 1 582,
- РСЗВ – 365,
- засобів ППО – 186,
- літаків – 268,
- гелікоптерів – 242,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 210,
- крилатих ракет – 316,
- кораблів та катерів – 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 951,
- спеціальної техніки – 142.
Тільки 14 жовтня російські окупанти втратили щонайменше 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 3 реактивні система залпового вогню, 2 гелікоптери, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня й 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
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