Соответствующую информацию сообщили наши воздушные силы. По их данным, это произошло в полночь 14 октября.

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ВСУ на Юге уничтожили вражеский вертолет

В полночь 14 октября военнослужащие зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр", которые выполняют боевые задания в оперативном подчинении воздушного соединения "Юг", уничтожили вражеский вертолет,
– сообщили Воздушные Силы.

Там также предположили, что вероятно сбить удалось Ка-52.

Сбивание российского вертолета: смотрите видео

Следует вспомнить, что у россиян в Украине безумные потери. В частности, по состоянию на 15 сентября, кроме более 64 тысяч потерь личного состава, Россия с 24 февраля на войне в Украине уже потеряла:

  • танков – 2 524,
  • боевых бронированных машин – 5 179,
  • артиллерийских систем – 1 582,
  • РСЗО – 365,
  • средств ПВО – 186,
  • самолетов – 268,
  • вертолетов – 242,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 210,
  • крылатых ракет – 316,
  • кораблей и катеров – 16,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 951,
  • специальной техники – 142.

Только 14 октября российские оккупанты потеряли по меньшей мере 3 танка, 7 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня, 2 вертолета, 11 беспилотников оперативно-тактического уровня и 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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