Соответствующую информацию сообщили наши воздушные силы. По их данным, это произошло в полночь 14 октября.

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ВСУ на Юге уничтожили вражеский вертолет

В полночь 14 октября военнослужащие зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр", которые выполняют боевые задания в оперативном подчинении воздушного соединения "Юг", уничтожили вражеский вертолет,

– сообщили Воздушные Силы.

Там также предположили, что вероятно сбить удалось Ка-52.

Сбивание российского вертолета: смотрите видео

Следует вспомнить, что у россиян в Украине безумные потери. В частности, по состоянию на 15 сентября, кроме более 64 тысяч потерь личного состава, Россия с 24 февраля на войне в Украине уже потеряла:

танков – 2 524,

боевых бронированных машин – 5 179,

артиллерийских систем – 1 582,

РСЗО – 365,

средств ПВО – 186,

самолетов – 268,

вертолетов – 242,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 210,

крылатых ракет – 316,

кораблей и катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 951,

специальной техники – 142.

Только 14 октября российские оккупанты потеряли по меньшей мере 3 танка, 7 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня, 2 вертолета, 11 беспилотников оперативно-тактического уровня и 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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