Соответствующую информацию сообщили наши воздушные силы. По их данным, это произошло в полночь 14 октября.
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ВСУ на Юге уничтожили вражеский вертолет
В полночь 14 октября военнослужащие зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр", которые выполняют боевые задания в оперативном подчинении воздушного соединения "Юг", уничтожили вражеский вертолет,
– сообщили Воздушные Силы.
Там также предположили, что вероятно сбить удалось Ка-52.
Сбивание российского вертолета: смотрите видео
Следует вспомнить, что у россиян в Украине безумные потери. В частности, по состоянию на 15 сентября, кроме более 64 тысяч потерь личного состава, Россия с 24 февраля на войне в Украине уже потеряла:
- танков – 2 524,
- боевых бронированных машин – 5 179,
- артиллерийских систем – 1 582,
- РСЗО – 365,
- средств ПВО – 186,
- самолетов – 268,
- вертолетов – 242,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 210,
- крылатых ракет – 316,
- кораблей и катеров – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 951,
- специальной техники – 142.
Только 14 октября российские оккупанты потеряли по меньшей мере 3 танка, 7 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня, 2 вертолета, 11 беспилотников оперативно-тактического уровня и 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
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