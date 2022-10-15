Загарбники обстрілюють ЗСУ авіацією, артилерією та мінометами. Проте українська армія нещадно ламає плани противника, завдаючи потужного удару у відповідь.

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ЗСУ збивають ворожі дрони та не дають ворогу завдавати удари авіацією

В ОК "Південь" повідомляють, що окупанти активно завдають ударів дронами-камікадзе по тилових зонах. Вони роблять це для того, щоб знищити об'єкти інфраструктури.

ЗСУ за ніч збили 14 ворожих дронів:

над Херсонщиною – 2;

над півднем Дніпропетровщини – 5;

над Миколаївською областю – 6;

ще 1 безпілотник "Орлан-10", який шпигував вздовж лінії фронту.

Окрім того, загарбники намагаються дізнатися розташування українських військ на Півдні країни. Вони часто проводять повітряну розвідку.

Українській авіації вдалося знищити ППО окупантів. Також ЗСУ збили ворожий гелікоптер, який намагався завдати удару по Херсонщині.

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Втрати ворога станом на 15 жовтня:

особового складу – 64 700 ,

, танків – 2 524 ,

, бойових броньованих машин – 5 179 ,

, артилерійських систем – 1 582 ,

, РСЗВ – 365 ,

, засобів ППО – 186 ,

, літаків – 268 та гелікоптерів – 242 ,

, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 210 ,

, крилатих ракет – 316 ,

, кораблів та катерів – 16 ,

, автомобільної техніки та автоцистерн – 3 951 ,

, спеціальної техніки – 142.

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