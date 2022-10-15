Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. Водночас він зауважив, що Херсон зараз переповнений передусім мобілізованими росіянами.

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ЗСУ "накривають" росіян на Херсонщині

Молчанов розповів, що багато окупантів зараз у невеликому селі Миловому. Значна частина росіян розмістилася там зі відносним комфортом в адміністративних будівлях. Але, оскільки загарбників там більше, ніж було до війни цивільних українців, то більшість із них ночували просто в своїх транспортних засобах.

Вчора ввечері та вночі їх "накрили" у великій кількості й завдали їм суттєвих втрат. Тому цілком можливо, що у них зараз відбуваються пожежі, паніка, дезорганізація оборони,

– сказав херсонський активіст.

Він зауважив, що принаймні ті окупанти, які перебувають перед Милівською балкою – їхнім основним рубежем оборони, точно вже приречені.

Окупанти – в паніці

Молчанов зауважив, що цей наступ ЗСУ не єдиний. Згідно із російськими ресурсами, наступальні дії також активізувалися на південному напрямку.

Тобто за такими концентричними напрямками йде наступ на Берислав і росіяни зараз, дійсно, в паніці,

– наголосив Молчанов.

За його словами, в паніці, зокрема, колаборант Стрємоусов, який нещодавно казав, що ніякої евакуації не потрібно. Він практично натякав на те, що Сальдо і російське командування панікери та боягузи й узагалі не потрібно жодних додаткових дій з евакуації.

Активіст додав, що минулого разу подібна паніка суттєво допомогла нашим захисникам примусити відступити російських окупантів з берега Інгульця.

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Херсон із тилового міста стає прифронтовим

Молчанов зазначив, що на Херсонщині йде постійне знищення ЗСУ новомобілізованих росіян, яких встигли переправити окупанти. Їх "накрили" в селах Львове та Новій Збур'ївці. Водночас у Херсоні вже близько тижня не видно росгвардійців.

Але Херсон зараз уже переповнений фронтовими частинами, тобто передусім мобілізованими росіянами. Він із тилового міста стає прифронтовим. Між іншим, навколо Херсона окупанти намагаються будувати оборонні споруди,

– сказав активіст.

Він зауважив, що військове командування Росії не бачить сенсу намагатися втримувати на Херсонському напрямку села, в яких окупанти побудували свою лінію оборони. Адже там уже є серйозні вклинювання ЗСУ. Якщо ці вклинювання раніше були такими собі діями ДРГ, то зараз окупанти розуміють, що досягнутий паритет в артилерії. Тому оборона загарбників там уже приречена.

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