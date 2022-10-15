Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов. В то же время он отметил, что Херсон сейчас переполнен, прежде всего, мобилизованными россиянами.

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ВСУ "накрывают" россиян в Херсонской области

Молчанов рассказал, что многие оккупанты сейчас в небольшом селе Миловое. Значительная часть россиян разместилась там с относительным комфортом в административных зданиях. Но поскольку захватчиков там больше, чем было до войны гражданских украинцев, то большинство из них ночевали прямо в своих транспортных средствах.

Вчера вечером и ночью их "накрыли" в большом количестве и нанесли им существенные потери. Поэтому вполне возможно, что у них сейчас происходят пожары, паника, дезорганизация обороны,

– сказал херсонский активист.

Он отметил, что, по крайней мере, те оккупанты, которые находятся перед Миловской балкой – их основным рубежом обороны, точно уже обречены.

Оккупанты – в панике

Молчанов отметил, что это наступление ВСУ не единственное. Согласно российским ресурсам, наступательные действия также активизировались на южном направлении.

То есть за такими концентрическими направлениями идет наступление на Берислав и россияне сейчас, действительно, в панике,

– подчеркнул Молчанов.

По его словам, в панике, в частности, коллаборант Стремоусов, недавно говоривший, что никакой эвакуации не требуется. Он практически намекал на то, что Сальдо и российское командование паникеры и трусы, и вообще не требуется никаких дополнительных действий по эвакуации.

Активист добавил, что в прошлый раз подобная паника существенно помогла нашим защитникам заставить отступить российских оккупантов с берега Ингульца.

Молчанов рассказал о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области и панике среди россиян: смотрите видео

Херсон из тылового города становится прифронтовым

Молчанов отметил, что в Херсонской области идет постоянное уничтожение ВСУ новомобилизованных россиян, которых успели переправить оккупанты. Их "накрыли" в селах Львове и Новой Збурьевке. В то же время в Херсоне уже около недели не видно росгвардейцев.

Но Херсон сейчас уже переполнен фронтовыми частями, то есть, прежде всего, мобилизованными россиянами. Он из тылового города становится прифронтовым. Между прочим, вокруг Херсона оккупанты пытаются строить оборонные сооружения,

– сказал активист.

Он отметил, что военное командование России не видит смысла пытаться удерживать на Херсонском направлении села, в которых оккупанты построили свою линию обороны. Там ведь уже есть серьезные вклинивания ВСУ. Если эти вклинивания раньше были действиями ДРГ, то сейчас оккупанты понимают, что достигнут паритет в артиллерии. Поэтому оборона захватчиков там уже обречена.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области: главное