Про це 24 каналу розповів речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона також зазначила, що ми можемо говорити про безпосередньо наші результати на південному напрямку і вони досить красномовні.

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"Враховуючи те, що сьогодні вночі також була атака цих безпілотників, 6 дронів збили", – каже Гуменюк.

Один із дронів все ж влучив у акваторію порту Очакова, але нічого критичного не трапилося. З часу першого застосування, із 20 вересня – 116 збиттів та 34 влучання,

– зазначає речниця ОК "Південь".

Ці влучання – не завжди нанесення критичного ураження, таким чином у нас є співвідношення 1 до 3.

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"Ми навчились давати їм раду, я гадаю, що з кожним наступним разом – знищуватимемо все більше й більше", – резюмує Наталія Гуменюк.

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Дрони-камікадзе Shahed-136 призначені для ураження цілей на дальній відстані – за різними даними від 200 до 900 кілометрів. Такі безпілотники здебільшого запускають парами з установки, яку маскують під вантажівку або вагон потяга. Під час польоту двигун БпЛА видає характерний звук – шумить, як мопед чи бензопила. Тому почувши його варто сховатися у безпечне місце.

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