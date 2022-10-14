Об этом 24 канала рассказал спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она также отметила, что мы можем говорить непосредственно о наших результатах на южном направлении и они достаточно красноречивы.

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"Учитывая, что сегодня ночью также была атака этих беспилотников, 6 дронов сбили", – говорит Гуменюк.

Один из дронов все же попал в акваторию порта Очакова, но ничего критического не случилось. С момента первого применения, с 20 сентября – 116 сбитий и 34 попадания,

– отмечает спикер ОК "Юг".

Эти попадания – не всегда нанесение критического поражения, таким образом, у нас есть соотношение 1 к 3.

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"Мы научились справляться с ними, я думаю, что с каждым в следующий раз будем уничтожать все больше и больше", – резюмирует Наталья Гуменюк.

Что известно об иранских дронах

Дроны-камикадзе Shahed-136 предназначены для поражения целей на дальнем расстоянии – по разным данным от 200 до 900 километров. Такие беспилотники в большинстве своем запускают парами из установки, которую маскируют под грузовик или вагон поезда. При полете двигатель БпЛА издает характерный звук – шумит, как мопед или бензопила. Поэтому, услышав его, стоит спрятаться в безопасное место.

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