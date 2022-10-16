З кожним днем мертвих ворогів стає все більше – допомагають ЗСУ пришвидшувати лічильник рахунку ліквідованих загарбників самі ж російські війська. Ні для кого не секрет, що росіяни "своїх кидають" та забирають можливість після поразки відступити з поля бою.

Читайте також Позаду окупантів ідуть "розстрільні загони" для боротьби з дезертирством: допит полоненого

Втекти нереально, бо пристрелять

Росії байдуже на життя своїх громадян, Кремль використовує солдатів як "гарматне м'ясо" і не переймається втратами. Служба безпеки України перехопили розмову одного з окупантів з дружиною. Він якраз розповідав про те, як розправляється з вояками, що намагаються втекти.

До нас зеків привезли із в'язниці. Їх кудись завели вперед-вперед. А ми сидимо, як "заградзагін": якщо хтось назад побіжить – замочимо. У нас так заведено: тобто ми сидимо другі, охороняємо перших, позаду нас ще лінія. Туди теж не повернешся. Тобто втекти нереально – свої пристрелять,

– розповідає путінський вояка.

За документами окупант не мав бути на фронті

Також загарбник поскаржився своїй дружині, що за документами він, взагалі, не повинен би бути на війні. За його словами, у плані зазначено, що військовий має ще проходити навчання.

Хлопці дзвонили ось у цей ваш комітет закінчений. Нас, каже, в Україні нема, уявляєш? Ми на навчанні,

– говорить військовий.

Перехоплена розмова російського солдата зі своєю дружиною: дивіться відео СБУ

Зверніть увагу! Російські солдати можуть врятувати своє життя, якщо не хочуть померти на війні. Єдиний спосіб, як це зробити, – здатися у полон українським військовим.

Номери гарячої лінії: +380665803498, +380931192984.

Як працюють загороджувальні загони

Загороджувальні загони – це "ноу-хау", яке придумали у СРСР у минулому столітті. Директиву про створення таких військ було ухвалено 12 вересня 1941 року. У ній сказано, що має створюватись фланг у тилу, який би стріляв по підрозділах, якщо ті надумають відступати.



Документ про створення "заградзагонів"/ Фото Українського інституту національної пам'яті

Йосип Сталін Радянський диктатор Досвід боротьби з німецьким фашизмом показав, що в наших стрілецьких дивізіях є чимало панічних і відверто ворожих елементів, які при першому ж натиску з боку противника кидають зброю, починають кричати: "Нас оточили!" і захоплюють за собою інших бійців. В результаті подібних дій цих елементів дивізія вдається до втечі, кидає матеріальну частину… Подібні явища мають місце на всіх фронтах. А твердих і стійких командирів і комісарів у нас не так багато.

Німецька пропаганда навіть друкувала листівки, у яких було зображено, як радянські солдати стріляють по "своїх".



Німецький плакат про радянські загороджувальні загони / Фото Українського інституту національної пам'яті

Нагадаємо, раніше експерти повідомляли, що роль загороджувальних загонів у сучасній російській армії відіграють "кадирівці". Про це сказав полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі 24 каналу.

Варте уваги – кровожерливий диктатор Путін виліз з бункера та наговорив нових нісенітниць: дивіться відео