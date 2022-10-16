С каждым днем мертвых врагов становится все больше – помогают ВСУ ускорять счетчик количества ликвидированных захватчиков сами же российские войска. Ни для кого не секрет, что россияне "своих бросают" и лишают возможности после поражения отступить с поля боя.

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Убежать нереально, потому что пристрелят

России безразличны жизни своих граждан, Кремль использует солдат как "пушечное мясо" и не беспокоится о потерях. Служба безопасности Украины перехватила разговор одного из оккупантов с женой. Он как раз рассказывал о том, как расправляется с пытающимися бежать бойцами.

К нам зэков привезли из тюрьмы. Их куда-то завели вперед-вперед. А мы сидим, как заградотряд: если кто-то назад побежит – замочим. У нас так принято: то есть мы сидим вторые, охраняем первых, позади нас еще линия. Туда тоже не вернешься. То есть убежать нереально – свои пристрелят,

– рассказывает путинский боец.

По документам оккупант не должен быть на фронте

Также захватчик пожаловался своей жене, что по документам он вообще не должен быть на войне. По его словам, в плане отмечено, что военный должен еще проходить обучение.

Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нет, представляешь? Мы на учебе,

– говорит военный.

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Обратите внимание! Российские солдаты могут спасти свою жизнь, если не желают умереть на войне. Единственный способ, как это сделать, – сдаться в плен украинским военным.

Номера горячей линии: +380665803498, +380931192984.

Как работают заградительные отряды

Заградительные отряды – это "ноу-хау", придуманное в СССР в прошлом веке. Директива о создании таких войск была принята 12 сентября 1941 года. В ней сказано, что должен создаваться фланг в тылу, который стрелял бы по подразделениям, если они вздумают отступать.



Документ о создании "заградотрядов"/ Фото Украинского института национальной памяти

Иосиф Сталин Советский диктатор Опыт борьбы с немецким фашизмом показал, что в наших стрелковых дивизиях есть немало панических и откровенно враждебных элементов, которые при первом напоре со стороны противника бросают оружие, начинают кричать: "Нас окружили!" и увлекают за собой других бойцов. В результате подобных действий этих элементов дивизия прибегает к бегству, бросает материальную часть… Подобные явления имеют место на всех фронтах. А жестких и стойких командиров и комиссаров у нас не так много.

Немецкая пропаганда даже печатала листовки, в которых было изображено, как советские солдаты стреляют по "своим".



Немецкий плакат о советских заградительных отрядах / Фото Украинского института национальной памяти

Напомним, ранее эксперты сообщали, что роль заградительных отрядов в современной российской армии играют "кадыровцы". Об этом сказал полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире 24 канала

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