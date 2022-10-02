Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что оккупанты укрепляются, закапывают технику, роют окопы и привозят недавно мобилизованных. Они в шоке от скорости наступления украинских военных.

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На освобожденных территориях есть много погибших оккупантов

Гайдай отметил, что надеется, что оккупанты не изменят своим принципам – в Луганской области начнут учащаться "жесты доброй воли", которые будут помогать украинским военным освобождать населенные пункты.

На определенных участках фронта, там, где уже прошли наши защитники, даже они удивлены, потому что (там есть – 24 канал) очень много погибших ор*ов. И они говорят, что бои шли, бои мощные, но иногда такое впечатление, что, возможно, работали какие-то заградотряды,

– заметил председатель ОВА.

Он подытожил, что на Востоке и сейчас могут быть заградительные отряды, чтобы по меньшей мере не давать захватчикам бежать с фронта.

Обратите внимание! В британской разведке сообщали о возможных колоссальных потерях российской армии в Лимане. Их враг мог понести при попытке покинуть город. Для этого российские захватчики использовали единственный путь, который они по состоянию на 1 октября еще контролировали. Также аналитики отмечают, что сам Лиман защищали недоукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов. В окружение попали около 5 – 5,5 тысяч захватчиков.

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