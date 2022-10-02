Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що окупанти укріплюються, закопують техніку, риють окопи та привозять нещодавно мобілізованих. Вони шоковані швидкістю наступу українських військових.

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На звільнених територіях є багато загиблих окупантів

Гайдай зазначив, що сподівається, що окупанти не зрадять своїм принципам – на Луганщині почнуть частішати "жести доброї волі", які допомагатимуть українським військовим звільняти населені пункти.

На певних ділянках фронту, там, де вже пройшли наші захисники, то навіть вони здивовані, тому що (там є – 24 канал) дуже багато загиблих ор*ів. І вони кажуть, що бої йшли, бої потужні, але інколи таке враження, що, можливо, працювали якісь загородзагони,

– зауважив голова ОВА.

Він підсумував, що на Сході й зараз можуть бути загороджувальні загони, щоб щонайменше не давати загарбникам втікати з фронту.

Зверніть увагу! У британській розвідці повідомляли про можливі колосальні втрати російської армії у Лимані. Їх ворог міг зазнати під час спроби покинути місто. Для цього російські загарбники використовували єдину дорогу, яку вони станом на 1 жовтня ще контролювали. Також аналітики зазначають, що сам Лиман захищали недоукомплектовані підрозділи з Західного та Центрального військових округів. В оточення потрапили близько 5 – 5,5 тисячі загарбників.

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