Українські прикордонники нагадали росіянам, що Владімір Путін планував захопити Україну за 3 дні, проте війна триває вже 8 місяць. Прикордонники назвали мобілізацією, яку оголосив Путін, "утилізацією".

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Ми не віддамо вам ані метра нашої землі, – прикордонники

Українські прикордонники попередили загарбників, що не поступляться жодним клаптиком землі.

Громадяни росії, ваша "спеціальна військова операція" на три дні затягнулася і ваш бункерний лідер оголосив утилізацію, вибачте, мобілізацію. Але за сім місяців війни ви повинні були зрозуміти, що ми не віддамо вам ані метра нашої землі,

– сказали прикордонники.

Прикордонники нагадали, що в Україні вже ліквідовано 60 тисяч російських військових. "І скільки б ще м'яса не прийшло в Україну, це вже нічого не змінить", – заявили захисники.

Українські прикордонники звернулися до росіян: відео



Українські воїни попередили окупантів, що з України вони можуть повернутися у чорному пакеті, а їхні рідні отримають за це автівку.

"Пам'ятаєте, як у день "побєдобєсія" ви виходили з гаслами "можемо повторити"? Що ж, тепер у вас є така можливість. Але у нас для вас погана новина: з великою ймовірністю ви повернетеся додому в чорному пакеті. Але є й хороша: ваша дружина, мати чи батько отримають білу ладу", – звернулися прикордонники.

Щоб запобігти такому розвитку подій, українські прикордонники закликали росіян уникати мобілізації та здаватися у полон.

Мобілізація у Росії: коротко

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