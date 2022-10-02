Про це 2 жовтня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Вони опублікували фото понівеченої російської техніки.

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"Раніше фото не потрапляли в мережу, тому це +1 до підтверджених втрат росіян та стовідсотковий мінус приблизно 36 мільйонів доларів з бюджету Росії", – розповіли військові.



Що сталося з російською технікою у Лимані /Фото Командування Повітряних Сил ЗСУ



Росія втрачає мільйони доларів /Фото Командування Повітряних Сил ЗСУ



Що залишилося від Су-34 / Фото Командування Повітряних Сил ЗСУ

Зачистка Лиману

Президент Володимир Зеленський повідомив, що захисники станом на 12.30 повністю зачистили Лиман від росіян. Звільнення міста допоможе військовим отримати перевагу у битві за Донбас – мати кращі позиції для наступу на Донеччину і Луганщину, на Сватове і Сєвєродонецьк.

Речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що це дозволить також успішно продовжувати Харківську операцію. Крім цього, це важливий психологічний момент, оскільки звільнення міста викликало паніку в росіян.

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Що відомо про звільнення Лиману