Про це 2 жовтня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Вони опублікували фото понівеченої російської техніки.
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"Раніше фото не потрапляли в мережу, тому це +1 до підтверджених втрат росіян та стовідсотковий мінус приблизно 36 мільйонів доларів з бюджету Росії", – розповіли військові.
Що сталося з російською технікою у Лимані /Фото Командування Повітряних Сил ЗСУ
Росія втрачає мільйони доларів /Фото Командування Повітряних Сил ЗСУ
Що залишилося від Су-34 / Фото Командування Повітряних Сил ЗСУ
Зачистка Лиману
Президент Володимир Зеленський повідомив, що захисники станом на 12.30 повністю зачистили Лиман від росіян. Звільнення міста допоможе військовим отримати перевагу у битві за Донбас – мати кращі позиції для наступу на Донеччину і Луганщину, на Сватове і Сєвєродонецьк.
Речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що це дозволить також успішно продовжувати Харківську операцію. Крім цього, це важливий психологічний момент, оскільки звільнення міста викликало паніку в росіян.
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Що відомо про звільнення Лиману
- У день, коли Путін говорив про "приєднання" загарбаних територій, 30 вересня, стало відомо про оточення Лиману. Окупант Пушилін заявив, що місто у "напівкільці".
- Згодом, 1 жовтня, українські захисники опублікували відео, як вони на в'їзді у Лиман, підіймають синьо-жовтий стяг.
- Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в місті базувалися приблизно 5 тисяч ворогів. Окупанти зверталися до керівництва, щоб вийти з міста. Проте їм відмовили.