Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он отметил, что правобережная группировка русских войск тоже начинает сыпаться в некоторых местах.

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Какая основная миссия "кадыровцев" на фронте

Свитан отметил, что в том количестве, в котором "кадыровцы" выдвигаются в сторону Херсона, они могут помочь только заградительным отрядом. То есть не дать российским войскам, закрытым в огневом котле на правом берегу, пересечь Днепр и Каховское водохранилище.

По его мнению, чуть более 1 тысячи "кадыровцев" разобьют на две части.

Это две батальонно-тактические группы. Они, вероятнее всего, будут разбиты по двум мостам,

– сказал военный эксперт.

Он считает, что одна часть будет базироваться в районе Херсона, в самом городе и рядом с Антоновскими мостами – железнодорожным и автомобильным. А вторая часть, скорее всего, войдет в район Новой Каховки, где не будет давать российским войскам отойти с правого берега.

Россияне хотят сдаваться в плен ВСУ

Свитан отметил, что в последнее время появилась информация о том, что правобережная группировка российских войск тоже начинает в некоторых местах сыпаться. Также уже есть выходы российских командиров на связь с украинскими военными по условиям сдачи в плен.

Ведь они прекрасно понимают, что во время переправы через Днепр на левый берег их будет ждать кинжальный огонь кадыровских заградительных отрядов.

– объяснил полковник запаса ВСУ.

Поэтому, по его словам, россиянам сейчас лучше договориться с украинскими военными, сдаться и выйти из этой войны под эгиду мировых сил – ООН, Красного Креста, которые будут контролировать их пребывание в плену.

Свитан добавил, что наши военные соблюдают определенные конвенции, регулирующие обращение с военнопленными. А все наши части и места, где содержатся пленные, контролируются международными организациями. Далее россиян могут либо обменять, либо они могут дождаться завершения войны и за репарационными действиями возвратиться к себе домой.

Зачем россия отправляет в Украину "кадыровцев": смотрите видео

Что известно о переброске "кадыровцев" на фронт

В рядах российских оккупантов фиксируется массовое дезертирство, поэтому россия решила увеличить присутствие "кадыровцев" на фронтах, в частности, на Херсонщине. Их основная миссия состоит в том, чтобы выполнять роль заградительных отрядов. То есть они будут размещаться за спинами российских военных и автоматными очередями будут заворачивать тех, кто будет пытаться скрыться с фронта.

В то же время на передовой "кадыровцы" больше не будут воевать, поскольку понесли значительные потери на Киевщине и в Мариуполе. Поэтому их "услуги" сводятся именно к созданию карательных отрядов в поле боя.

Российские военные в общем не в восторге от "кадыровцев" еще с первых дней. Ведь бойцы кадырова обычно идут за их спинами в полной амуниции и с новым оружием, тогда как россиян отправляют воевать на сломанной технике.

Больше о "кадыровцах" на фронте в Украине

10 сентября стало известно, что после провалов на фронте и удачного контрнаступления ВСУ, россия перебросила в Херсонскую область до 1300 "кадыровцев", чтобы усилить свои военные группировки.

В то же время глава чечни рамзан кадыров заявил, что минобороны россии допустило ошибку. Он даже пообещал снова оккупировать Балаклею, Купянск и Изюм.

Возле Херсона оккупанты уже устраивают конфликты между собой. Там, по словам бывшего депутата российской думы Ильи Пономарева, началась третья чеченская война между "кадыровцами" и отрядами минобороны россии.

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