Залишиться лише один
Бо ситуація така – або Україна буде існувати, або російська імперія. Ми змушені будемо ще збільшувати наші ЗСУ і фактично ставити до країн Заходу питання руба – ви так само воюєте пліч-о-пліч з нами і зобов'язані застосувати всі наявні у вас збройні інструменти протидії.
Радимо На Росію Путіна чекає "радіоактивний розпад": чи прискорить його Україна
По-перше, ці держави неспроможні будуть утримувати та користуватись ядерною зброєю. По-друге, Україна, Білорусь та Казахстан є яскравими прикладами, як все відбуватиметься.