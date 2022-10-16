Залишиться лише один

Бо ситуація така – або Україна буде існувати, або російська імперія. Ми змушені будемо ще збільшувати наші ЗСУ і фактично ставити до країн Заходу питання руба – ви так само воюєте пліч-о-пліч з нами і зобов'язані застосувати всі наявні у вас збройні інструменти протидії.

Радимо На Росію Путіна чекає "радіоактивний розпад": чи прискорить його Україна

Я знаю що так і буде, бо історичний процес запущений. Російська імперія приречена на розпад. І, відповідно, приречена на денуклеаризацію. Це пов'язані речі. Яким буде "ядерний апокаліпсис" путінської Росії Денуклеаризація без розпаду російської імперії неможлива. І не потрібно боятися цього, що нібито ядерна зброя розійдеться невеличкими неконтрольованими державами. Актуальне Україна може захиститися від "ракетного дощу" не лише ППО

По-перше, ці держави неспроможні будуть утримувати та користуватись ядерною зброєю. По-друге, Україна, Білорусь та Казахстан є яскравими прикладами, як все відбуватиметься.

Керівництво або "князі" нових незалежних республік так будуть зацікавлені у визнані світом своєї легітимності, визнанні свого особистого керування територіями та отриманні гарантій існування нових країн, що віддадуть всю ядерну зброю і дуже швидко.

До теми – що чекає на Путіна у разі ядерного удару: дивіться відео