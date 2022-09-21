Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник. Втім, ядерний потенціал країни-агресорки доволі високий.

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За словами Черника, якщо путін усвідомить, який кінець його чекає, то може наважитися на все, що завгодно. Він додав, якби Гітлер отримав ядерну зброю – обов'язково використав би її.

Якщо це станеться (використання ядерної зброї – 24 канал), то це вже не українська проблематика. Все виходить на глобальний рівень і Сполучені Штати Америки найперше будуть змушені відповідати на цей виклик,

– зауважив військовий експерт.

Так, якщо США не нададуть відповідь на використання росією ядерної зброї, це загострить конфлікти у всьому світі, зокрема між Китаєм і Тайванем, Індією та Пакистаном, КНДР та Південною Кореєю.

"З 1962 року – так званої Карибської кризи – ядерна проблематика на найвищій точці", – підсумував Черник.

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