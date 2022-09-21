Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник. Втім, ядерний потенціал країни-агресорки доволі високий.
Важливо Ядерна зброя росії: чим погрожує путін світові та які проблеми є в російської тріади
Застосування росією ядерної зброї – проблема усього світу
За словами Черника, якщо путін усвідомить, який кінець його чекає, то може наважитися на все, що завгодно. Він додав, якби Гітлер отримав ядерну зброю – обов'язково використав би її.
Якщо це станеться (використання ядерної зброї – 24 канал), то це вже не українська проблематика. Все виходить на глобальний рівень і Сполучені Штати Америки найперше будуть змушені відповідати на цей виклик,
– зауважив військовий експерт.
Так, якщо США не нададуть відповідь на використання росією ядерної зброї, це загострить конфлікти у всьому світі, зокрема між Китаєм і Тайванем, Індією та Пакистаном, КНДР та Південною Кореєю.
"З 1962 року – так званої Карибської кризи – ядерна проблематика на найвищій точці", – підсумував Черник.
Черник припустив, чи використає путін ядерну зброю: дивіться відео
Ядерний шантаж путіна: останні новини
- Під час свого виступу 21 вересня президент країни-агресорки владімір путін вкотре пригрозив світу застосуванням ядерної зброї. Він наголосив, що росія використає усі наявні засоби для начебто "свого захисту".
- Політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, що вже наступного тижня російський президент може оголосити ядерну війну. Так, після завершення "референдумів" 27 вересня путін вимагатиме від українських військ залишити "російські" території впродовж 72 годин, в іншому випадку країна-агресорка звільнятиме їх із застосуванням "усіх складових збройних сил".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що погрози ядерною зброєю від очільника кремля владіміра путіна не є чимось новим. Але, за словами українського лідера, не можна відкидати ризики.
- Президент США Джо Байден попередив путіна про серйозні наслідки у разі застосування ядерної зброї. Так, американський лідер заявив, що це змінить формат війни.