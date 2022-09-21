Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Петр Черник. Впрочем, ядерный потенциал страны-агрессора достаточно высок.
Важно Ядерное оружие россии: чем угрожает путин миру и какие проблемы есть у российской триады
Применение россией ядерного оружия – проблема всего мира
По словам Черника, если путин осознает, какой конец его ждет, то может решиться на все, что угодно. Он добавил, если бы Гитлер получил ядерное оружие – обязательно бы его использовал.
Если это произойдет (использование ядерного оружия – 24 канала), то это уже не украинская проблематика. Все выходит на глобальный уровень и Соединенные Штаты Америки в первую очередь будут вынуждены отвечать на этот вызов,
– заметил военный эксперт.
Так, если США не ответят на использование россией ядерного оружия, это обострит конфликты во всем мире, в частности между Китаем и Тайванем, Индией и Пакистаном, КНДР и Южной Кореей.
"С 1962 года – так называемого Карибского кризиса – ядерная проблематика на самой высокой точке", – подытожил Черник.
Черник предположил, использует ли путин ядерное оружие: смотрите видео
Ядерный шантаж путина: последние новости
- Во время своего выступления 21 сентября президент страны-агрессора владимир путин в очередной раз пригрозил миру применением ядерного оружия. Он подчеркнул, что россия использует все имеющиеся средства для якобы "своей защиты".
- Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что уже на следующей неделе российский президент может объявить ядерную войну. Так, после завершения "референдумов" 27 сентября путин потребует от украинских войск покинуть "российские" территории в течение 72 часов, в противном случае страна-агрессор будет освобождать их с применением "всех составляющих вооруженных сил".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы кремля владимира путина не являются чем-то новым. Но, по словам украинского лидера, нельзя исключать риски.
- Президент США Джо Байден предупредил путина о серьезных последствиях в случае применения ядерного оружия. Так, американский лидер заявил, что это изменит формат войны.