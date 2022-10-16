Останется только один

Потому что ситуация такова – либо Украина будет существовать, либо российская империя. Мы вынуждены будем еще увеличивать наши ВСУ и фактически ставить странам Запада вопрос ребром – вы так же воюете бок о бок с нами и обязаны применить все имеющиеся у вас вооруженные инструменты противодействия.

Советуем Россию Путина ждет "радиоактивный распад": ускорит ли его Украина

Я знаю, что так и будет, потому что исторический процесс запущен. Российская империя обречена на распад. И, соответственно, обречена на денуклеаризацию. Это связанные вещи. Каким будет "ядерный апокалипсис" путинской России Денуклеаризация без распада российской империи невозможна. И не нужно бояться того, что якобы ядерное оружие разойдется по небольших неконтролируемых государствах. Актуальное Украина может защититься от "ракетного дождя" не только ПВО

Во-первых, эти государства не могут содержать и пользоваться ядерным оружием. Во-вторых, Украина, Беларусь и Казахстан являются яркими примерами, как все будет происходить.

Руководство или "князья" новых независимых республик так будут заинтересованы в признании миром своей легитимности, признании своего личного управления территориями и получении гарантий существования новых стран, что отдадут все ядерное оружие и очень быстро.

К теме – что ждет Путина в случае ядерного удара: смотрите видео