Останется только один

Потому что ситуация такова – либо Украина будет существовать, либо российская империя. Мы вынуждены будем еще увеличивать наши ВСУ и фактически ставить странам Запада вопрос ребром – вы так же воюете бок о бок с нами и обязаны применить все имеющиеся у вас вооруженные инструменты противодействия.

Советуем Россию Путина ждет "радиоактивный распад": ускорит ли его Украина

Во-первых, эти государства не могут содержать и пользоваться ядерным оружием. Во-вторых, Украина, Беларусь и Казахстан являются яркими примерами, как все будет происходить.

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