Останется только один
Потому что ситуация такова – либо Украина будет существовать, либо российская империя. Мы вынуждены будем еще увеличивать наши ВСУ и фактически ставить странам Запада вопрос ребром – вы так же воюете бок о бок с нами и обязаны применить все имеющиеся у вас вооруженные инструменты противодействия.
Советуем Россию Путина ждет "радиоактивный распад": ускорит ли его Украина
Во-первых, эти государства не могут содержать и пользоваться ядерным оружием. Во-вторых, Украина, Беларусь и Казахстан являются яркими примерами, как все будет происходить.