Дилемма для ПВО

Ведь новые системы противовоздушной обороны PzH2000 и MARS II, зенитные ракеты от Нидерландов, обещанные Францией ракетные установки LRU M270, – это все важно и нужно, но пока недостаточно для того, чтобы полностью "закрыть небо" над Украиной.

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Следовательно, пусть и меньше, но Россия и дальше сможет ставить противовоздушные силы Украины перед сложным моральным и безопасностным выбором: уничтожать с помощью ПВО ракеты, направленные на критическую инфраструктуру, или перехватывать угрозы для густонаселенных гражданских объектов. А как оккупанты могут прибегать к такой тактике, четко показали обстрелы и центра столицы, и жилых многоквартиных домов в Запорожье, Николаеве, Харькове.

Стратегия "невидимок"

Поэтому пока президент и наши дипломаты убеждают западных партнеров в оперативном усилении поставок систем противовоздушной обороны, а ЕС предоставляет дополнительные 550 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры, Украина уже сейчас должна вести консультации с международными донорами по финансированию дополнительных альтернативных вариантов защиты собственной энергетической инфраструктуры в более отдаленной перспективе. В том числе, в контексте планов послевоенного восстановления страны.

В этой связи достаточно показательным и полезным для нас может быть опыт Германии с физической скрытостью магистральных электрических сетей под землю. К примеру, в Берлине почти 99% всех линий электропередач находятся под землей. Всего под городом проложено 35 400 километров кабелей и линий, которые проходят на глубине до 30 метров. По всей Германии на 2018 год доля подземных электросетей составляла 82% от общего количества всех электросетей страны.

Это особенно показательно для Украины, где после 30% поврежденной энергетической инфраструктуры по итогам обстрелов 10 и 11 октября, самой большой проблемой, по данным энергетиков, осталась не столько генерация, но и доставка электроэнергии в определенные части энергетической системы из-за повреждения ее отдельных цепей.

Но в Германии прячут под землю не только электрические сети, но и целые электроподстанции, мощность которых позволяет снабжать светом целые микрорайоны. Подобный проект еще в 2011 году реализован во Франкфурте. Этот город примерно равноценен по количеству населения украинскому Львову, где во время последних массированных ракетных ударов также уничтожили ряд критически важных для города подстанций.

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И это уже не говоря о мировом опыте строительства целых подземных электростанций: Японии, Канаде, Германии, Новой Зеландии, Великобритании, США, Австралии и инвестициях в геотермальную энергетику как источник получения экологически чистой подземной энергии.

Конечно, подземные электрические трассы, электростанции – все эти проекты – на годы, которые будут нуждаться в колоссальных инвестициях. Но именно реализация таких подходов, хотя бы пилотно, позволит обеспечить еще одну компоненту для отечественной энергосистемы и глобально трансформировать экономику, стремление и неотвратимое движение к чему Украина задекларировала, презентуя собственный план восстановления в Лугано.

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