Дилема для ППО

Адже нові системи протиповітряної оборони PzH2000 та MARS II, зенітні ракети від Нідерландів, обіцяні Францією ракетні установки LRU M270, – це все важливо і потрібно, та поки вкрай недостатньо для того, щоб повністю "закрити небо" над Україною.

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Відтак, хай і менше, але Росія й надалі зможе ставити протиповітряні сили України перед складним моральним та безпековим вибором: знищувати з допомогою ППО ракети, що спрямовані на критичну інфраструктуру, або ж перехоплювати загрози для густонаселених цивільних об'єктів. А як окупанти можуть вдаватись до такої тактики, чітко показали обстріли і центру столиці, і житлових багатоквартиних будинків в Запоріжжі, Миколаєві, Харкові.

Стратегія "невидимок"

Тому поки президент та наші дипломати переконують західних партнерів у оперативному посиленні поставок систем протиповітряної оборони, а ЄС надає додаткові 550 мільйонів євро на ремонт енергетичної інфраструктури, Україна уже зараз має починати вести консультації з міжнародними донорами щодо фінансування додаткових альтернативних варіантів захисту власної енергетичної інфраструктури у більш віддаленій перспективі. В тому числі, в контексті планів повоєнного відновлення країни

У зв'язку з цим досить показовим і корисним для нас може бути досвід Німеччини з фізичною прихованістю магістральних електричних мереж під землю. Наприклад, в Берліні майже 99% усіх ліній електропередач перебувають під землею. Усього під містом прокладено 35 400 кілометрів кабелів та ліній, які проходять на глибині до 30 метрів. По всій Німеччині станом на 2018 рік частка підземних електромереж складала 82% від загальної кількості всіх електромереж країни.

Це особливо показово для України, де після 30% пошкодженої енергетичної інфраструктури за підсумками обстрілів 10 і 11 жовтня, найбільшою проблемою, за даними енергетиків, залишилась не стільки генерація, а й доставка електроенергії в певні частини енергетичної системи через пошкодження її окремих ланцюгів.

Але в Німеччині ховають під землю не лише електричні мережі, але й цілі електропідстанції, потужність яких дозволяє забезпечувати світлом цілі мікрорайони. Подібний проєкт ще у 2011-му році реалізований у Франкфурті. Це місто приблизно рівноцінне за кількістю населення українському Львову, де під час останніх масованих ракетних ударів також знищили низку критично важливих для міста підстанцій.

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І це уже не говорячи про світовий досвід будівництва цілих підземних електростанцій: Японія, Канада, Німеччина, Нова Зеландія, Велика Британія, США, Австралія та інвестиції в геотермальну енергетику як джерело отримання екологічно чистої підземної енергії.

Звичайно, підземні електричні траси, електростанції – всі ці проєкти – на роки, які потребуватимуть колосальних інвестицій. Але саме реалізація таких підходів, хоча би пілотно, дозволить забезпечити ще одну безпекову компоненту для вітчизняної енергосистеми і глобально трансформувати економіку, прагнення та невідворотний рух до чого Україна задекларувала, презентуючи власний план відновлення в Лугано.

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