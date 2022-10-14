Міф про "націю хліборобів"

Це був ще один міф російської пропаганди для нашого упокорення. Він створений, щоб ми не рипалися і знали своє місце в садку вишневому коло хати.

Радимо Перемога не так далеко, як здається, або Чому час забути тезу "у Росії всього ще дуже багато"

Майже всі райцентри Полтавщини, що зараз є центрами хліборобства, – сотенні козацькі містечка, які утворилися як форпости Русі на прикордонних землях.

Спадкоємці переможців

Наші предки перемагали ворогів. Саме тому ми зараз живемо на цій землі. Сучасні титани України із ЗСУ не просто достойні їхнього спадку, а б'ють ворога, якого ще не бачила ця земля.

Важливо Окупанти ухвалили найтупіше рішення й прискорили "могилізацію"

Московія буде не просто зупинена. Вона припинить своє існування. Це – наша історична місія і ключ до безпеки української нації.

Ми обовязково переможемо. З нами правда, сила, воля. Вітаємо всіх захисників і захисниць України зі святом Покрови!

Важливо – зведення з фронту на 234 день повномасштабної війни: дивіться відео