Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив, ініціатива загалом зараз перебуває на українському боці.

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ЗСУ тиснуть щонайменше по трьох напрямках

Мусієнко ззаначив, що після успішного контрнаступу на Харківщині та на Херсонщині російські війська відійшли на інші рубежі, звідки продовжують укріплювати лінії оборони. Фактично тривають бойові дії.

І ми бачимо зараз на прикладі Півдня, що російські сили відійшли. Вони під тиском українських військ відходять далі,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Він пояснив, що є два чинники, чому контрнаступальні дії наразі відбуваються не так швидко, як би хотілося.

По-перше, росіяни продовжують чинити опір, якщо ми візьмемо правобережжя Херсонщини особливо. Там ідуть бої. Треба розуміти, що там Росія тримає свої десантні підрозділи. А це не просто якісь ненавчені мобілізовані,

– наголосив Мусієнко.

До того ж, за словами керівника Центру військово-правових досліджень, грає роль і особливість ландшафту, адже там переважно степові відкриті зони. Тому все відбувається не з такими темпами, як комусь уявлялося.

Але ми можемо констатувати, що, якщо візьмемо Південь, то щонайменше по трьох напрямках українські війська тиснуть. Я думаю, що тиск буде продовжуватися, зокрема, ще на один опорний пункт російських військ – це Снігурівка,

– заявив він.

Керівник Центру військово-правових досліджень зауважив, що це теж важливий укріплений район російських окупантів. Він приблизно такий самий, як був Давидів Брід. Загалом ініціатива зараз на українському боці.

Мусієнко також додав, що питанням часу є те, коли ЗСУ знищать нові понтонні переправи, які зробили росіяни. Адже вже не раз окупанти отримували потужну відповідь від наших захисників. Досить часто це відбувалося саме тоді, коли на цих переправах перебувала техніка противника.

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Яка ситуація зараз на Сході

Мусієнко зазначив, що на окупованій території по лінії Сватове – Кремінна – Рубіжне росіяни намагаються влаштовувати лінії оборони.

Вони, мабуть, читали історичні книги та хроніки. Бо всі блоки, які вони там встановлюють, досить сильно нагадують Атлантичний вал Гітлера, яким він думав сповільнити наступ союзників із західних рубежів західного флангу,

– сказав він.

Керівник Центру військово-правових досліджень нагадав, що Атлантичний вал Гітлеру тоді зовсім не допоміг.

Зараз там російські війська окопуються, створюють інженерні споруди, що теж є об'єктивною причиною, чому контрнаступальні дії українських військ не проходять там настільки швидко,

– зазначив Мусієнко.

Водночас, наголосив він, згідно із даними Генштабу, практично щодня ЗСУ деокуповують хоча б один – два нових населених пункти. Тому звільнення територій триває, просто ворог на деяких напрямках чинить опір.

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