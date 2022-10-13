Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что инициатива в целом сейчас находится на украинской стороне.

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ВСУ давят по меньшей мере по трем направлениям

Мусиенко отметил, что после успешного контрнаступления в Харьковской и Херсонской области российские войска отошли на другие рубежи, откуда продолжают укреплять линии обороны. Фактически продолжаются боевые действия.

И мы видим сейчас на примере Юга, что российские силы отошли. Они под давлением украинских войск отходят дальше,

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он объяснил, что есть два фактора, почему контрнаступательные действия происходят не так быстро, как хотелось бы.

Во-первых, россияне продолжают сопротивляться, если мы возьмем правобережье Херсонщины особенно. Там идут сражения. Следует понимать, что там Россия держит свои десантные подразделения. А это не просто какие-то необученные мобилизованные,

– подчеркнул Мусиенко.

К тому же, по словам руководителя Центра военно-правовых исследований, играет роль и особенность ландшафта, ведь там в основном степные открытые зоны. Поэтому все происходит не с такими темпами, как представлялось кому-то.

Но мы можем констатировать, что если возьмем Юг, то по меньшей мере по трем направлениям украинские войска давят. Я думаю, что давление будет продолжаться, в частности, еще на один опорный пункт российских войск – это Снегиревка,

– заявил он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований заметил, что это тоже важный укрепленный район российских оккупантов. Он примерно такой же, как был Давидов Брид. В общем, инициатива сейчас на украинской стороне.

Мусиенко также добавил, что вопросом времени является то, когда ВСУ уничтожат новые понтонные переправы, сделанные россиянами. Ведь уже не раз оккупанты получали мощный ответ от наших защитников. Зачастую это происходило именно тогда, когда на этих переправах находилась техника противника.

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Какая ситуация сейчас на Востоке

Мусиенко отметил, что на оккупированной территории по линии Сватово – Кременная – Рубежное россияне пытаются устраивать линии обороны.

Они, вероятно, читали исторические книги и хроники. Ибо все блоки, которые они там устанавливают, достаточно сильно напоминают Атлантический вал Гитлера, которым он думал замедлить наступление союзников с западных рубежей западного фланга.

– сказал он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований напомнил, что Атлантический вал Гитлеру тогда совсем не помог.

Сейчас там российские войска окапываются, создают инженерные сооружения, что тоже является объективной причиной, почему контрнаступательные действия украинских войск не проходят там настолько быстро,

– отметил Мусиенко.

В то же время, подчеркнул он, согласно данным Генштаба, практически ежедневно ВСУ деоккупируют хотя бы один – два новых населенных пункта. Поэтому освобождение территорий продолжается, просто враг по некоторым направлениям сопротивляется.

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