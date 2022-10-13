За минувшие сутки враг проводил штурмовые действия в направлении Костромки и Сухого Ставка. Впрочем, понес потери и отступил.

Обратите внимание Впечатляет: на Юге украинские защитники уничтожили 4 вертолета россиян за 18 минут

Оккупанты обстреливают Украину

Вражеская авиация атаковала Николаевскую область. Реактивные снаряды от "Смерча", в том числе и снаряженные запрещенными кассетами, враг использует по гражданским объектам и открытым площадям. Потерь среди наших нет.

Также 4 раза враг атаковал с воздуха наши подразделения и мирных жителей вдоль линии фронта, продолжая техногенный и психологический террор.

Как ВСУ уничтожают россиян

Наша авиация отработала 14 ударов по развертываниям систем вражеской противовоздушной обороны и по районам сосредоточения вооружения, техники и живой силы оккупантов.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач.

В результате враг потерял:

36 боевиков,

танк,

2 топливозаправщика,

2 единицы автобронетехники,

3 артсистемы крупного калибра,

4 вертолета,

5 складов с боеприпасами.

Атака захватчиков продолжается

Атаки дронами-камикадзе продолжаются по всей Украине. В нашей зоне ответственности 4 таких беспилотника сбили над Винницкой областью, еще 1 – над Черкасской областью.

Корабельная группировка вражеского флота из 1️2 боевых кораблей маневрирует в том же районе. Изготовлены к применению 3 больших десантных корабля, 2 надводных ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Россияне несут большие потери в Украине

12 октября Воздушные силы Украины за 18 минут сбили по меньшей мере 4 ударных вертолета оккупантов. Это произошло благодаря зенитным ракетным подразделениям на Юге.

Ранее наши защитники нанесли 9 авиационных ударов преимущественно армейской авиацией по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Бериславщине и Николаевском районе.

11 октября ракетные войска и артиллерия поразили один пункт вражеского управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 систем противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами.

Также вблизи Дудчан и Красного в Бериславском районе Херсонской области удалось "приземлить" 2 беспилотника "Орлан-10" и российский штурмовик Су-25.

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