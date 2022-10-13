За минулу добу ворог проводив штурмові дії в напрямку Костромки та Сухого Ставку. Втім, зазнав втрат та відступив.
Зверніть увагу Вражає: на Півдні українські захисники знищили 4 вертольоти росіян за 18 хвилин
Окупанти обстрілюють Україну
Ворожа авіація атакувала Миколаївську область. Реактивні снаряди від "Смерчу", зокрема і споряджені забороненими касетами, ворог використовує по цивільних об’єктах і відкритих площах. Втрат серед наших нема.
Також 4 рази ворог атакував з повітря наші підрозділи та мирних жителів вздовж лінії фронту, продовжуючи техногенний і психологічний терор.
Як ЗСУ нищать росіян
Наша авіація відпрацювала 14 ударів по розгортаннях систем ворожої протиповітряної оборони та по районах зосередження озброєння, техніка і живої сили окупантів.
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 190 вогневих завдань.
Внаслідок цього ворог втратив:
- 36 бойовиків,
- танк,
- 2 паливозаправники,
- 2 одиниці автобронетехніки,
- 3 артсистеми крупного калібру,
- 4 гелікоптери,
- 5 складів з боєприпасами.
Атака загарбників триває
Атаки дронами-камікадзе тривають по всій Україні. У нашій зоні відповідальності 4️ таких безпілотники збили над Вінниччиною, ще 1 – над Черкащиною.
Корабельне угруповання ворожого флоту з 1️2 бойових кораблів маневрує в тому самому районі. Напоготові до застосування 3 великих десантних кораблі, 2 надводних ракетоносії з 16 "Калібрами".
Росіяни зазнають великих втрат в Україні
- 12 жовтня Повітряні сили України за 18 хвилин збили щонайменше 4 ударних вертольоти окупантів. Це сталось завдяки зенітним ракетним підрозділам на Півдні.
- Раніше наші захисники завдали 9 авіаційних ударів переважно армійською авіацією по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки росіян на Бериславщині і в Миколаївському районі.
- 11 жовтня ракетні війська і артилерія вразили один пункт ворожого управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 систем протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами.
- Також поблизу Дудчан і Червоного у Бериславському районі на Херсонщині вдалося "приземлити" 2 безпілотники "Орлан-10" та російський штурмовик Су-25.
Варте уваги – Як ЗСУ просуваються на Півдні: дивіться відео