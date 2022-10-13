За минулу добу ворог проводив штурмові дії в напрямку Костромки та Сухого Ставку. Втім, зазнав втрат та відступив.

Зверніть увагу Вражає: на Півдні українські захисники знищили 4 вертольоти росіян за 18 хвилин

Окупанти обстрілюють Україну

Ворожа авіація атакувала Миколаївську область. Реактивні снаряди від "Смерчу", зокрема і споряджені забороненими касетами, ворог використовує по цивільних об’єктах і відкритих площах. Втрат серед наших нема.

Також 4 рази ворог атакував з повітря наші підрозділи та мирних жителів вздовж лінії фронту, продовжуючи техногенний і психологічний терор.

Як ЗСУ нищать росіян

Наша авіація відпрацювала 14 ударів по розгортаннях систем ворожої протиповітряної оборони та по районах зосередження озброєння, техніка і живої сили окупантів.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 190 вогневих завдань.

Внаслідок цього ворог втратив:

36 бойовиків,

танк,

2 паливозаправники,

2 одиниці автобронетехніки,

3 артсистеми крупного калібру,

4 гелікоптери,

5 складів з боєприпасами.

Атака загарбників триває

Атаки дронами-камікадзе тривають по всій Україні. У нашій зоні відповідальності 4️ таких безпілотники збили над Вінниччиною, ще 1 – над Черкащиною.

Корабельне угруповання ворожого флоту з 1️2 бойових кораблів маневрує в тому самому районі. Напоготові до застосування 3 великих десантних кораблі, 2 надводних ракетоносії з 16 "Калібрами".

Росіяни зазнають великих втрат в Україні

12 жовтня Повітряні сили України за 18 хвилин збили щонайменше 4 ударних вертольоти окупантів. Це сталось завдяки зенітним ракетним підрозділам на Півдні.

Раніше наші захисники завдали 9 авіаційних ударів переважно армійською авіацією по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки росіян на Бериславщині і в Миколаївському районі.

11 жовтня ракетні війська і артилерія вразили один пункт ворожого управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 систем протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами.

Також поблизу Дудчан і Червоного у Бериславському районі на Херсонщині вдалося "приземлити" 2 безпілотники "Орлан-10" та російський штурмовик Су-25.

Варте уваги – Як ЗСУ просуваються на Півдні: дивіться відео