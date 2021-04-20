Північна Ірландія знову палає у вогні конфлікту. Угода "Страсної П'ятниці", яка завершила кровопролиття минулого, знову під загрозою. А події Брекзиту лише додали палива у вогонь через постання кордону або всередині Ірландії або між двома островами.

Привиди минулого

Домовленість Страсної П'ятниці (Good Friday Agreement або Belfast Agreement – 24), яку підписали 10 квітня 1998 року, допомогла трансформувати Північну Ірландію. Але цьому передували десятиліття конфлікту. Головними дійовими особами були два політики: католик Джон Г'юм та протестант Девід Трімбл. Обидва за це отримали Нобелівську премію миру 1998. Ірландія залишилася політично та релігійно розділеною, терор все ще існує.

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Белфастська угода У Північній Ірландії була створена нова Асамблея, яка нині відома як Штормонт і там 108 місць. Обидві Ірландії почали співпрацювати через Раду "Північ-Південь". Парамілітарні організації повинні бути розпущені, в'язні, які до них входили звільнені (якщо вони склали зброю, звісно). Мало бути впроваджено нове право у галузі прав людини. Втім, проблем острову та регіону це жодним чином не вирішило

Нові проблеми

Останнім часом це вилилося нові хвилі жорстокості, пише NYT. Особливо на фоні виходу Великої Британії з ЄС та стресу від пандемії. Старі чвари ще мають силу мжі католиками (переважно хочуть незалежності та возз'єднання Ірландії – 24) та протестантами (переважно бажають залишитися у складі Королівства – 24).

Нові акти насилля у Північній Ірландії / Фото 69wiki.com

На вулицях панували хаос та протистояння з силами правопорядку. Десятки копів вже поранені. Був спалений автобус, а підлітки кидали в поліцію запалену суміш. 18 людей було заарештовано, 15 громадянам висунули обвинувачення.

Напади розпочалися 29 березня у лояльному, бо Британії місті Лондондеррі, але далі поширились на Белфаст, Каррікфергюс, Ньютаунаббі та Баллімену. Деякі з цих районів мають дуже низький рівень освіти, пише BBC.

Також там збройні формування все ще мають значний вплив (Ольстерська асоціація оборони та Ольстерські добровольчі сили). Саме вони завдають "незліченних збитків громаді та залякуючи райони, каже місцева поліція.

Часто дітей та дорослих змушують брати участь у нелегальних діях. Саме ці організації, лояльні до Лондону, закликали Бориса Джонсона відкликати підтримку Угоди 1998 року. А дехто вже це зробив

Карта розділу між конфесійно різними кварталами у Белфасті / Карта Zerohedge

А до 7 квітня бої йшли біля так званої "Стіни миру" (Peace line – 24) на заході Белфасту. Вона розділяє райони католиків та протестантів. Її ворота були розбиті, кілька годин точився безлад.

Борис Джонсон змушений тепер боротися з новою проблемою: найгіршим насильством у Північній Ірландії за багато років.

Це занадто близько, щоб комфортно пережити. Основні проблеми не вийде швидко вирішити,

– сказав NYT Муджтаба Рахман, консультант з питань політичних ризиків.

Щоб зрозуміти ситуацію краще, 24 канал звернувся до аналітика Олександр Краєва з Ради зовнішньої політики "Українська призма". Він досліджує, серед іншого, Ірландію.

"Досі продовжуються сутички, тепер фактично ми бачимо "активістів" і з протестантського боку, і з католицького", – сказав він. І наголосив: в нас досі нема консенсусного рішення чи заяви від місцевої влади, яка вкотре обіцяла зустрітися із політичними представниками юніоністів.

Ситуація досі напружена і досі не має якогось нормального напрямку до деескалації,

– підкреслив пан Краєв.

Північна Ірландія: коротка довідка

Північна Ірландія охоплює 5400 квадратних миль, де живе приблизно 2 млн людей під суверенітетом Британії. На півдні – незалежна Республіка Ірландія, на сході – Ірландське море, яке відділяє острів від Британії. Ця акваторія вже стала причиною серйозних конфліктів через можливе (а тепер все більш реальне) встановлення митного кордону.

На півдні – незалежна Республіка Ірландія, на сході – Ірландське море, яке відділяє острів від Британії. Ця акваторія вже стала причиною серйозних конфліктів через можливе (а тепер все більш реальне) встановлення митного кордону. Регіон утворився, коли Ірландія стала самоврядною у 1922 році. Але частина – власне нинішній Ольстер – відмовилася бути в одній державі з більшістю католиків (на півночі більшість складають протестанти). Перед цим були століття прямого англійського правління.

Регіон утворився, коли Ірландія стала самоврядною у 1922 році. Але частина – власне нинішній Ольстер – відмовилася бути в одній державі з більшістю католиків (на півночі більшість складають протестанти). Перед цим були століття прямого англійського правління. Дуже скоро почався один з найбільш сектаріанських (тобто тих, що розділяють – 24) та кривавих конфліктів ХХ і тепер вже XXI століття. Офіційно, 3600 людей загинуло у сутичках, а період тепер знають як "Проблеми" (The Troubles").

Люди та солдати біля знищеного будинку у час "Проблем" / Фото Britannica

Тероризм та політика

Широко відома діяльність ІРА (Ірландської Республіканської Армії). Як і ETA у басків, вони влаштовували теракти та гучні вбивства. Багато гніву викликало рішення не переслідувати тих, хто прийшов на поховання Боббі Сторі, командира ІРА (діє заборона на масові зібрання через пандемію). Сердед натовпу були лідери націоналістичної партії "Шинн фейн" ("Ми самі" з ірл. – 24), яка лідирує за прихильністю у католиків.

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Кожна сторона мала свої парамілітарні загони. Белфаст, колись суднобудівний гігант, де збудували "Титанік", доєднався до Боснії, Багдаду та Бейруту – найбільш проблемних районів. Після 1998 року, однак, наступив період відносного миру. А коли там зняли "Гру Престолів, то приїхали й туристи.

Запалити вогонь знову: все через Брекзит

Коли стало остаточно ясно, що Британія полишить Євросоюз, Ірландія знову завирувала. Занадто багато було зав'язано на ЄС, щоб отак просто змиритися з результатами референдуму. Особливо баланс був порушений у Північній Ірландії. Криза стала настільки серйозною, що під загрозою опинилася сама Угода "Страсної П'ятниці".

"Те, що відбувається зараз, дуже чітко резонує із подіями кінця 1960-х років. Звісно, ми ще не бачили введення військових контингентів Великої Британії до Північної Ірландії – через пандемію, потенційно, і не побачимо", – пояснив Олександр Краєв.

Але розгубленість різних гілок влади, поступове нарощування градусу насилля та загальний стан справ дійсно показує динаміку того часу,

– сказав експерт. Тоді як Ірландія залишається членом ЄС, на Півночі може постати митний контроль.

Що повністю змінить до того нічим не контрольований кордон, вплинувши на вільне переміщення товарів, людей та послуг. Північ Ірландії залишається на вільному євроринку, а отже, всі товари мають проходити процедури імпорту за правилами ЄС.

Небезпечний кордон Зараз нема нормального варіанту вирішення цієї ситуації, вважає аналітик. Так чи інакше він буде встановлений. Або на землі між двома Ірландіями, або в морі. Що один, що другий випадок викличе розгортання кровопролитного протистояння як між громадами, так і з урядовими силами.

Сценарій, коли ці протистояння переростуть у багаторічний конфлікт, малоймовірний, каже пан Краєв. Але з огляду на дуже слабку реакцію Лондона і загальний політичний курс на остаточне створення кордону, як мінімум варто очікувати загострень ситуації протягом найближчого року (аж до прямого збройного протистояння).

Спроби випрацювати консенсус лише поглибив проблеми між Белфастом та Лондоном. Поставки до місцевих магазинів надходили з перервами, а ті, хто вважав себе британцем, ставали все злішими. Протестантські райони чи не найбільше причетні до недавньої жорстокості. А це породило страх відповіді з боку католицьких комун.

У разі об'єднання Ірландії північні протестанти опиняться знову у ЄС (за межами британських профспілок). А також цей процес зробить їх "обуреною та невеликою меншиною" у переважно католицькій державі, пише Gzeromedia. Останні опитування показують невелику перевагу юніоністів (47% проти 42% охочих "злитися" з Дубліном).

Актуально Ірландія може об'єднатися протягом 10 років, – The Economist

Однак більшість молоді до 45 років бажає вийти зі складу Британії. І якщо тенденції збережуться (а в католиків народжуваність більша, ніж в протестантів), то питання єдності Ірландії перейде з категорії "якщо станеться" у "коли станеться". Реальне число прихильників цього вже, скоріш за все, перевалило за 50%.

Що Північна Ірландія втратила через вихід Британії з ЄС

"Стабільність, нормальний доступ до ринків Республіки Ірландія (від якої напряму залежить добробут регіону), а у випадку закріплення кордону в Ірландському морі – нормальні економічні відносини з іншими частинами Сполученого Королівства", – докладно відповідає Олександр Краєв. Наразі дійсно складається унікальна ситуація.

Протест проти прикордонного протоколу в Північній Ірландії / Фото FT

"Політична нестабільність, економічна криза, пандемія – все це підштовхує до певної переоцінки ролі Лондона в житті Північній Ірландії", – сказав експерт. Нинішні заворушення можуть стати підґрунтям для референдуму про статус Північної Ірландії.

А на фоні активного бажання Шотландії відділитися, якщо націоналісти знову виграють вибори 6 травня, розпад Британії після Брекзиту вже не виглядає апокаліптичним прогнозом. Про незалежність почали говорити навіть у зазвичай тихому та лояльному Уельсі. Можливо, саме вихід з ЄС створить ірландську єдність, з чим не впорались десятиліття насильства.