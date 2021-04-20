Северная Ирландия снова пылает в огне конфликта. Соглашение "Страстной Пятницы", которое завершило кровопролитие прошлого, снова под угрозой. А события Брекзита лишь добавили топлива в огонь из-за появления границы или внутри Ирландии, или между двумя островами.

Призраки прошлого

Договоренность Страстной Пятницы (Good Friday Agreement или Belfast Agreement – 24), которую подписали 10 апреля 1998 года, помогла трансформировать Северную Ирландию. Но этому предшествовали десятилетия конфликта. Главными действующими лицами были два политика: католик Джон Хьюм и протестант Дэвид Тримбл. Оба за это получили Нобелевскую премию мира 1998. Ирландия осталась политически и религиозно разделенной, террор все еще существует.

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Белфастское соглашение В Северной Ирландии была создана новая Ассамблея, которая ныне известна как Штормонт и там 108 мест. Обе Ирландии начали сотрудничать через Совет "Север-Юг". Парамилитарные организации должны быть распущены, заключенные, которые в них входили, освобождены (если они сложили оружие, конечно). Должно было быть внедрено новое право в области прав человека. Впрочем, проблем острова и региона это никоим образом не решило.

Новые проблемы

В последнее время это вылилось в новые волны жестокости, пишет NYT. Особенно на фоне выхода Великобритании из ЕС и стресса от пандемии. Старые распри еще имеют силу между католиками (в основном хотят независимости и воссоединения Ирландии – 24) и протестантами (в основном желают остаться в составе Королевства – 24).



Новые акты насилия в Северной Ирландии / Фото 69wiki.com

На улицах царили хаос и противостояние с силами правопорядка. Десятки копов уже ранены. Был сожжен автобус, а подростки бросали в полицию зажженную смесь. 18 человек были арестованы, 15 гражданам предъявили обвинения.

Нападения начались 29 марта в лояльном в Британии городе Лондондерри, но далее распространились на Белфаст, Каррикфергус, Ньютаунабби и Баллимину. Некоторые из этих районов имеют очень низкий уровень образования, пишет BBC.

Также там вооруженные формирования все еще имеют значительное влияние (Ольстерская ассоциация обороны и Ольстерские добровольческие силы). Именно они наносят бесчисленные убытки общине и запугивая районы, говорит местная полиция.

Часто детей и взрослых заставляют участвовать в нелегальных действиях. Именно эти организации, лояльные к Лондону, призвали Бориса Джонсона отозвать поддержку Соглашения 1998 года. А кое-кто уже это сделал.



Карта раздела между конфессионально разными кварталами в Белфасте / Карта Zerohedge

А до 7 апреля бои шли у так называемой "Стены мира" (Peace line – 24) на западе Белфаста. Она разделяет районы католиков и протестантов. Ее ворота были разбиты, несколько часов шел беспорядок.

Борис Джонсон вынужден теперь бороться с новой проблемой: худшим насилием в Северной Ирландии за много лет.

Это слишком близко, чтобы комфортно пережить. Основные проблемы не получится быстро решить,

– сказал NYT Муджтаба Рахман, консультант по вопросам политических рисков.

Чтобы понять ситуацию лучше, 24 канал обратился к аналитику Александру Краеву из Совета внешней политики "Украинская призма". Он исследует, среди прочего, Ирландию.

"До сих пор продолжаются столкновения, теперь фактически мы видим "активистов" и с протестантской стороны, и с католической", – сказал он. И подчеркнул: у нас до сих пор нет консенсусного решения или заявления от местной власти, которая в очередной раз обещала встретиться с политическими представителями юнионистов.

Ситуация до сих пор напряженная и до сих пор нет какого-то нормального направления к деэскалации,

– подчеркнул господин Краев.

Северная Ирландия: краткая справка

Северная Ирландия охватывает 5 400 квадратных миль, где живет примерно 2 миллиона человек под суверенитетом Британии . На юге – независимая Республика Ирландия, на востоке – Ирландское море, которое отделяет остров от Британии. Эта акватория уже стала причиной серьезных конфликтов из-за возможного (а теперь все более реального) установления таможенной границы.

. На юге – независимая Республика Ирландия, на востоке – Ирландское море, которое отделяет остров от Британии. Эта акватория уже стала причиной серьезных конфликтов из-за возможного (а теперь все более реального) установления таможенной границы. Регион образовался, когда Ирландия стала самоуправляемой в 1922 году. Но часть – собственно нынешний Ольстер – отказалась быть в одном государстве с большинством католиков (на севере большинство составляют протестанты). Перед этим были века прямого английского правления.

Очень скоро начался один из самых сектарианских (то есть тех, что разделяют – 24) и кровавых конфликтов ХХ и теперь уже XXI века. Официально, 3 600 человек погибли в столкновениях, а период теперь знают как "Проблемы" ("The Troubles").



Люди и солдаты возле уничтоженного дома во время "Проблем" / Фото Britannica

Терроризм и политика

Широко известна деятельность ИРА (Ирландской Республиканской Армии). Как и ЭTA у басков, они устраивали теракты и громкие убийства. Много гнева вызвало решение не преследовать тех, кто пришел на похороны Бобби Стори, командира ИРА (действует запрет на массовые собрания из-за пандемии). Среди толпы были лидеры националистической партии "Шинн фейн" ("Мы сами" с ирл. – 24), которая лидирует по приверженности у католиков.

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Каждая сторона имела свои парамилитарные отряды. Белфаст, некогда судостроительный гигант, где построили "Титаник", присоединился к Боснии, Багдаду и Бейруту – наиболее проблемным районам. После 1998 года, однако, наступил период относительного мира. А когда там сняли "Игру престолов", то приехали и туристы.

Зажечь огонь снова: все из-за Брекзита

Когда стало окончательно ясно, что Британия покинет Евросоюз, Ирландия снова забурлила. Слишком многое было завязано на ЕС, чтобы так просто смириться с результатами референдума. Особенно баланс был нарушен в Северной Ирландии. Кризис стал настолько серьезным, что под угрозой оказалось само Соглашение "Страстной Пятницы".

"То, что происходит сейчас, очень четко резонирует с событиями конца 1960-х годов. Конечно, мы еще не видели введения военных контингентов Великобритании в Северную Ирландию – из-за пандемии, потенциально, и не увидим", – пояснил Александр Краев.

Но растерянность разных ветвей власти, постепенное наращивание градуса насилия и общее положение дел действительно показывает динамику того времени,

– сказал эксперт.

Тогда как Ирландия остается членом ЕС, на Севере может появиться таможенный контроль.

Что полностью изменит до того ничем не контролируемую границу, повлияв на свободное перемещение товаров, людей и услуг. Север Ирландии остается на свободном еврорынке, а значит, все товары должны проходить процедуры импорта по правилам ЕС.

Опасная граница Сейчас нет нормального варианта решения этой ситуации, считает аналитик. Так или иначе она будет установлена. Либо на земле между двумя Ирландиями, либо в море. Что один, что второй случай вызовет развертывание кровопролитного противостояния как между общинами, так и с правительственными силами.

Сценарий, когда эти противостояния перерастут в многолетний конфликт, маловероятен, говорит господин Краев. Но учитывая очень слабую реакцию Лондона и общий политический курс на окончательное создание границы, как минимум стоит ожидать обострений ситуации в течение ближайшего года (вплоть до прямого вооруженного противостояния).

Попытки выработать консенсус лишь углубили проблемы между Белфастом и Лондоном. Поставки в местные магазины поступали с перерывами, а те, кто считал себя британцем, становились все злее. Протестантские районы едва ли не больше всего причастны к недавней жестокости. А это породило страх ответа со стороны католических коммун.

В случае объединения Ирландии северные протестанты окажутся снова в ЕС (за пределами британских профсоюзов). А также этот процесс сделает их "возмущенным и небольшим меньшинством" в преимущественно католическом государстве, пишет Gzeromedia. Последние опросы показывают небольшое преимущество юнионистов (47% против 42% желающих "слиться" с Дублином).

Актуально Ирландия может объединиться в течение 10 лет, – The Economist

Однако большинство молодежи до 45 лет желает выйти из состава Британии. И если тенденции сохранятся (а у католиков рождаемость больше, чем у протестантов), то вопрос единства Ирландии перейдет из категории "если произойдет" в "когда произойдет". Реальное число сторонников этого уже, скорее всего, перевалило за 50%.

Что Северная Ирландия потеряла из-за выхода Британии из ЕС

"Стабильность, нормальный доступ к рынкам Республики Ирландия (от которой напрямую зависит благосостояние региона), а в случае закрепления границы в Ирландском море – нормальные экономические отношения с другими частями Соединенного Королевства", – подробно отвечает Александр Краев. Сейчас действительно складывается уникальная ситуация.



Протест против пограничного протокола в Северной Ирландии / Фото FT

"Политическая нестабильность, экономический кризис, пандемия – все это подталкивает к определенной переоценке роли Лондона в жизни Северной Ирландии", – сказал эксперт. Нынешние беспорядки могут стать основой для референдума о статусе Северной Ирландии.

А на фоне активного желания Шотландии отделиться, если националисты снова выиграют выборы 6 мая, распад Британии после Брекзита уже не выглядит апокалиптическим прогнозом. О независимости начали говорить даже в обычно тихом и лояльном Уэльсе. Возможно, именно выход из ЕС создаст ирландское единство, с чем не справились десятилетия насилия.