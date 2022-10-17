Ще не так давно таке годі було й уявити. Проте цивілізована спільнота поступового прокидається і бачить, яку насправді небезпеку несе путінська "імперія зла", що поставила собі за мету знищення усталеного світопорядку і породження нових темних віків.

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Країна-терорист

Цілком вірогідно, що чи не останньою краплею для ухвалення зазначених резолюцій стали безпрецедентні ракетні обстріли, яких Росія завдала по Україні 10 – 11 жовтня. Адже вони стали неабияким доказом справжньої сутності російської влади.

Зазначене дуже влучно охарактеризував німецький щоденник Bild. На переконання його головного редактора Йоганнеса Бойє, той факт, що Росія запускає ракети по українському транспорту в годину пік, по дитячих майданчиках, по потягах з пасажирами, вказує, що Росія стала країною-терористом.

Росіянам легше вбивати людей, які ходять на роботу, і дітей, аніж утримувати завойовані території,

– пише Бойє.

Без сумніву, ракетні атаки дають зрозуміти, що Кремль готовий піти на все, що завгодно, аби відтермінувати поразку свого війська на території України. Адже, на думку Бойє, агресор "щораз менше може досягти військовими засобами".

Втім, влада РФ, незважаючи на провали на східному та південному театрах бойових дій в Україні, досі не полишає надії на зміну ситуації на свою користь. Саме тому 21 вересня Владімір Путін видав указ про часткову мобілізацію, пригрозивши "використати усі засоби" задля "захисту" Росії від нібито загрози з боку Заходу.

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"З хлопа нема працівника"

Попри ура-патріотизм російської влади та її пропагандистської машини, таке рішення багато росіян не сприйняли позитивно.

Одразу після його оголошення мало місце багато повідомлень про організаційний хаос під час мобілізації. Адже мобілізуються люди похилого віку, хворі люди, а також чоловіки без бойового досвіду. Ба більше, сотні тисяч громадян РФ почали залишати країну й уникнути відправки на фронт.

У зв'язку з цим мобілізація стає дедалі жорстокішою. У телеграм-каналах і соціальних мережах почали масово публікувати відео та фото "облав" на чоловіків призовного віку, які співробітники військкоматів і поліції проводять в Москві та Санкт-Петербурзі. Так, у російській столиці працівників будівельних компаній масово звозять на фронт, а повістки в армію роздають навіть на станціях метрополітену.

Усе це – на тлі повідомлень про смерть нещодавно мобілізованих на фронті в Україні. За інформацією британської газети The Guardian, зараз до Росії з України повертаються перші труни, привозячи останки простих росіян, яким спочатку обіцяли швидку "спецоперацію", а тепер призвали воювати.

І це не дивно. За даними видання, деякі смерті чітко показують, що людей відправляють на війну набагато швидше, аніж після обіцяної Путіним підготовки. Так, декілька російських солдатів, які потрапили в український полон, стверджували, що їх майже не навчали.

Зрозуміло, що путінський режим не бажає вірити у неминучу поразку своєї непідготовленої та неоснащеної армії. А тому продовжує закидати Україну "гарматним м'ясом", щоб ціною тисяч життів не допустити просування ЗСУ вглиб окупованих територій і подальших звільнень від російської присутності українських населених пунктів.

Втім, мобілізаційні заходи навряд чи врятують ситуацію. Адже цілком очевидно, що неможливість проведення "спецоперації" в короткі терміни сама по собі стала тривожним сигналом для тирана Путіна та всієї кремлівської кліки.

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З приводу останніх подій дуже влучно висловився доктор безпекових наук і журналіст Даріуш Матерняк, який спеціалізується на питаннях, пов'язаних з військом, безпекою та польсько-українськими відносинами. За його словами, оголошення мобілізації є, перш за все, визнанням поразки. І якщо певною мірою пропаганді вдалося "відстояти" відхід від Києва та Чернігова й обмежити цілі війни півднем і Донбасом, то оголошення мобілізації, навіть часткової, є визнанням серйозних втрат та провалу усього сценарію "спецоперації".

"Мобілізація на цьому етапі – саме зараз, у момент її оголошення, в умовах суспільної реакції – сама по собі катастрофа. "З хлопа нема працівника", не кажучи вже про солдата", – оцінює Матерняк.

Про що це говорить? У цьому контексті польський експерт цікавим чином порівняв Російську Федерацію із Римською імперією. На його думку, той факт, що до мобілізації частіше залучатимуться представники меншин, означатиме, що за Росію воюватимуть і вмиратимуть насамперед жителі провінції, на кшталт того, як це відбувалося за доби Стародавнього Риму – незадовго до його падіння.

Та чи матиме війна в Україні аналогічний вплив на внутрішню ситуації в Росії? Покаже час. Наразі видно лише перші прояви цього.

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Можна сказати напевно, що з наближенням до своєї катастрофи Москва діятиме дедалі агресивніше та непередбачуваніше, а тому поведінка РФ дедалі більше ототожнюватиметься із терористичною.

Звісно, це нехороша новина для українців, адже знову страждатимуть невинні люди. Однак зазначене лише більше відкриватиме очі цивілізованій спільноті.

Тому слід очікувати ухвалення нових прогресивних рішень, на кшталт тих, що цими днями побачили світ. А, отже, – й більш вагомої допомоги Києву, що пришвидшить крах путінського режиму як у степах України, так і в геополітичній перспективі загалом.

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