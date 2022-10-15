Синдром відсутності колективної відповідальності

Мовляв, рівняють їх з к*цапами, а самі не хотіли розірвати екононмічні відносини з Лукашенкою. Багато розмов про "колективну відповідальність"…

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І до мене раптово прийшло прозріння. Я зрозумів, у чому їхня спільна проблема. А проблема у тому, що вони розуміють "колективну відповідальність" як те, що їх не будуть пускати до Європи чи будуть ображати в інтернеті...

Але вони абсолютно не беруть до уваги відповідальність у стилі "бомбардування Дрездена". А саме бомбардування Дрездена під час Другої світової – це класичний приклад "колективної відповідальності". Думаю, не всі, кого знищили бомби там, були фанатами Гітлера. Але померли всі, бо саме так і працює колективна відповідальність. Допустив, що твоя держава стала небезпечним для світу вбивцею? Ну то тримай.

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Не того бояться

І під час такої відповідальності ніхто не буде питати, чи підтримував ти режим. Бо бомби не питають. Вони вбивають. І якщо шизонутий путєн розмістить у Білорусі ракети з ядерним зарядом і вирішить "провчити НАТО" з території Білорусі, то відповідь буде, і вона буде смертельною.

І всім буде байдуже, ходив ти на мітинги чи не ходив. Чомусь усі "хароші" жителі Білорусі та кацапстану думають, що настрашніше у їхньому житті – заїхати на зону за "образу диктатора", але найстрашніше насправді – це віддати своє життя у повне розпорядження психопата. Українці це зрозуміли ще 2014 року.

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