Синдром відсутності колективної відповідальності
Мовляв, рівняють їх з к*цапами, а самі не хотіли розірвати екононмічні відносини з Лукашенкою. Багато розмов про "колективну відповідальність"…
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І до мене раптово прийшло прозріння. Я зрозумів, у чому їхня спільна проблема. А проблема у тому, що вони розуміють "колективну відповідальність" як те, що їх не будуть пускати до Європи чи будуть ображати в інтернеті...
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Не того бояться
І під час такої відповідальності ніхто не буде питати, чи підтримував ти режим. Бо бомби не питають. Вони вбивають. І якщо шизонутий путєн розмістить у Білорусі ракети з ядерним зарядом і вирішить "провчити НАТО" з території Білорусі, то відповідь буде, і вона буде смертельною.
І всім буде байдуже, ходив ти на мітинги чи не ходив. Чомусь усі "хароші" жителі Білорусі та кацапстану думають, що настрашніше у їхньому житті – заїхати на зону за "образу диктатора", але найстрашніше насправді – це віддати своє життя у повне розпорядження психопата. Українці це зрозуміли ще 2014 року.
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