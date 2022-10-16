Закривавлені "голуби миру"

Московити знову програють. І вони знову шукають миру, щоб врятувати своє становище. З цією метою вони кинули всі свої велетенські медійні ресурси на розкрутку теми "миру".

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І ось вже є результат. Навіть у нас, в українському фейсбуці, дедалі більше лунає голосів про ціну перемоги. Чи не завелика. Бо стільки ж гине молодих хлопців.

Скажу жорстко, але правду: кожен, хто зараз пише про мир, а не перемогу – або зрадник, або дурень, або просто обдурена російською пропагандою людина, яка дуже переживає за своїх близьких у війську.

Не може бути ніякого миру, браття. Мир в розумінні московитів – це забрати наші землі й примиритися на нових кордонах. Це вже було в 14-му, коли вони окупували Крим. Потім в 2016-му, коли стабілізувалася лінія фронту на Донбасі. І кожного разу вони не зупинялися, а лізли все далі й далі.

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Уроки ХХ століття

Невже вам відбило пам'ять, шановні миротворці? Невже ви не бачите, що кожного разу ми платимо дедалі більшу й більшу ціну?

Ми маємо бути згуртовані, сильні, розважливі. Ціна перемоги дуже висока. Але якщо зараз зупинитися на півдорозі й сплатити її не до кінця, ціна стане вищою на порядки. Ціною поразки у визвольних змаганнях початку ХХ століття став Голодомор і знищення такої кількості людей, що ніякій війні й не снилося. Не мир, перемога!

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