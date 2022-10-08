Таку думку 24 каналу висловив головний редактор видання The Insider (Росія) Роман Доброхотов. Раніше повідомлялось про те, що російська пропаганда почала придумувати виправдання подіям кримського мосту.

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Методички від Кремля досі існують

Доброхотов розповів, що методички з Кремля для пропагандистів ніхто не скасовував, бо керівники телеканалів, ЗМІ щотижня збираються в Адміністрації президента для обговорення подій. Інша справа, що Адміністрація не розуміє стану справ, подальших кроків, але щось треба написати.

Серед ідей, які помітні, це скерувати гнів населення на когось. Знайти винних, зокрема місцевих військових комісарів, які відправляють інвалідів на мобілізацію,

– зазначив головний редактор видання The Insider (Росія).

Власна ініціатива Прігожина та Кадирова

Він продовжив, що насправді цікавішим є те, що не пропагандисти, а такі люди, як-от Прігожин та Кадиров почали критикувати міністерство оборони, Шойгу і ключових генералів. Навіть колаборант Стрємоусов узагалі запропонував Шойгу застрелитись. Це прямий наїзд на міністра оборони. Ще не особисто на Путіна, але й це спровокує злам системи.

"Путін не може відмовитись від Шойгу. Це один з найближчих для нього людей, з яким він навіть проводить усі відпустки, а не з дружиною чи коханкою. Тому це удар у спину від російських пропагандистів і політиків. Вони дуже сильно розхитують систему, і насамкінець буде завданий удар і по головнокомандувачу", – зауважив Доброхотов.

Путін не давав наказу критикувати Шойгу

Головний редактор видання The Insider (Росія) додав, що Путін не міг дати розпорядження критикувати Шойгу. Це не в його стилі. Він ніколи не критикував генералів, які командують битвами. Крім того, він ніколи не звільняв людей, яких критикують, оскільки він звик приймати рішення сам, а не під тиском. Тому це все особиста ініціатива пропагандистів і політиків.

Під Путіним є конкуренція між силовими групами, кожна з яких хоче довести, що вона найкласніша, а міністерство оборони погане, йому довіряти не слід,

– наголосив він.

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Пояснити поразку ніхто ніяк не зможе

За словами Доброхотова, те, як пояснити поразку в Україні росіянам, ніхто не розробляє. Нині вони працюють за методичкою виправдання Путіна – цар хороший, а бояри погані. Мовляв, Путіну збрехали про забезпечення і озброєння, військові комісари косооких відправляють на фронт снайперами. Однак майбутній відступ неможливо буде звалити на комісарів. Це системна проблема російської армії.

"Ми спостерігаємо за панікою у Сімоньян, Соловйова тощо, як вони з піною біля рота вимагають пояснень військових провалів Росії. Істерика показує відчуття "ватної" частини суспільства, яка спочатку була на патріотичному піднесенні, а тепер провал. Пропагандисти бачать, що не можуть протистояти хвилі гніву, тому вони вирішили її очолити", – підсумував головний редактор видання The Insider (Росія).

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