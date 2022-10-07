Скільки ворожих ресурсів вже заблокували

Так, цей проєкт об'єднав майже 750 тисяч людей. Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець.

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Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення проєкт "МРІЯ" змінив профіль і став спільним проєктом із волонтерами та громадянами для протидії інтернет-пропаганді російського ворога.

Найбільша сила цієї спільноти – це підписники, завдяки їм, вдається успішно блокувати та протидіяти російській агресії в інтернеті,

– зауважив Виходець. За його словами, наразі в межах проєкту заблокували понад 14 тисяч ворожих ресурсів, які розповсюджують дезінформацію та пропаганду. Загальна аудиторія цих ресурсів становить близько 67 мільйонів підписників.

Кіберполіція спільно із волонтерами заблокувала 14 000 ворожих ресурсів / Фото Кіберполіція

Зверніть увагу: долучитися до кібервійська і разом з поліцією та волонтерами блокувати ресурси ворога можна через проєкт "МРІЯ": https://t.me/stoprussiachannel. Інформацію про ворожі ресурси, фейки та пропаганду надсилайте у бот Кіберполіції: https://t.me/stopdrugsbot.

Кіберполіція встановила понад 14,5 тисяч російських військових-злочинців

Крім того, начальник Департаменту кіберполіції розповів, що вони ідентифікували понад 14 500 російських військових, які брали участь у боях на території України. Також зафіксовано участь 170 членів незаконних збройних формувань у бойових діях та фінансуванні війни.

Спільно з іншими суб'єктами кібербезпеки попереджено майже 400 кібератак на українські інформаційні ресурси, а також проведено заходи щодо ліквідації їх наслідків.

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