Юрій Виходець повідомив, що у перші дні повномасштабного військового вторгнення були розгорнуті автономні центри для комунікації з іншими силами забезпечення безпеки та оборони.

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Наші працівники змінили вектор роботи на протидію кібератакам на державні органи та приватний сектор, виявлення та реагування на антиукраїнську пропаганду в інтернеті, ідентифікацію колаборантів, розробку систем та механізмів для збору інформації з відкритих джерел про військовослужбовців РФ,

– повідомив він.

Виходець розповів, що наразі працівники кіберполіції вже ідентифікували понад 14 500 військовослужбовців Росії, які брали участь у бойових діях на території України. Також зафіксовано участь 170 членів незаконних збройних формувань у бойових діях та фінансуванні війни.

Спільно з іншими суб'єктами кібербезпеки попереджено майже 400 кібератак на українські інформаційні ресурси, а також проведено заходи щодо ліквідації їх наслідків.

Працівники підрозділу провели понад 1 400 обшуків

Також загалом із початку воєнного стану Кіберполіція провела понад 1 400 обшуків. За цей час правоохоронці:

виявили близько 800 фактів онлайн-шахрайства;

викрили 23 педофіли, які безпосередньо створювали та розповсюджували протиправний контент за участю дітей. Від їх дій постраждало 48 дітей.

Крім того, окремим напрямком роботи є боротьба з організованою злочинністю. Наразі скеровано до суду 21 кримінальне провадження, супровід яких здійснювала Кіберполіція, відносно організованих груп та злочинних організацій. До складу зазначених груп входило 75 учасників, які вчинили понад 240 кримінальних правопорушень.

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