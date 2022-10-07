Юрий Выходец сообщил, что в первые дни полномасштабного военного вторжения были развернуты автономные центры для коммуникации с другими силами обеспечения безопасности и обороны.

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Наши работники изменили вектор работы на противодействие кибератакам на государственные органы и частный сектор, выявление и реагирование на антиукраинскую пропаганду в интернете, идентификацию коллаборантов, разработку систем и механизмов сбора информации из открытых источников о военнослужащих РФ,

– сообщил он.

Выходец рассказал, что в настоящее время работники киберполиции уже идентифицировали более 14 500 военнослужащих России, участвовавших в боевых действиях на территории Украины. Также зафиксировано участие 170 членов незаконных вооруженных формирований в боевых действиях и финансировании войны.

Совместно с другими субъектами кибербезопасности предупреждены около 400 кибератак на украинские информационные ресурсы, а также проведены мероприятия по ликвидации их последствий.

Сотрудники подразделения провели более 1 400 обысков

В целом с начала военного положения Киберполиция провела более 1 400 обысков. За это время правоохранители:

обнаружили около 800 фактов онлайн-мошенничества;

разоблачили 23 педофила, которые непосредственно создавали и распространяли противоправный контент с участием детей. От их действий пострадали 48 детей.

Кроме того, отдельным направлением работы есть борьба с организованной преступностью . В настоящее время направлено в суд 21 уголовное производство, сопровождение которых осуществляла Киберполиция, в отношении организованных групп и преступных организаций. В состав указанных групп входило 75 участников, совершивших более 240 уголовных правонарушений.

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