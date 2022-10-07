Сколько вражеских ресурсов уже заблокировано

Так, этот проект объединил почти 750 тысяч человек. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил начальник Департамента киберполиции Юрий Выходец.

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Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения проект "МРИЯ" сменил профиль и стал общим проектом с волонтерами и гражданами для противодействия интернет-пропаганде российского врага.

Самая большая сила этого сообщества – это подписчики, благодаря им, удается успешно блокировать и противодействовать российской агрессии в интернете,

– заметил Выходец. По его словам, в настоящее время в рамках проекта заблокировано более 14 тысяч вражеских ресурсов, распространяющих дезинформацию и пропаганду. Общая аудитория этих ресурсов составляет около 67 миллионов подписчиков.

Киберполиция совместно с волонтерами заблокировала 14 000 вражеских ресурсов / Фото

Обратите внимание: присоединиться к кибервойску и вместе с полицией и волонтерами блокировать ресурсы врага можно через проект "МРИЯ": https://t.me/stoprussiachannel . Информацию о вражеских ресурсах, фейках и пропаганде отправляйте в бот Киберполиции: https://t.me/stopdrugsbot .

Киберполиция установила более 14,5 тысячи российских военных-преступников

Кроме того, начальник Департамента киберполиции рассказал, что они идентифицировали более 14 500 российских военных, участвовавших в боях на территории Украины. Также зафиксировано участие 170 членов незаконных вооруженных формирований в боевых действиях и финансировании войны.

Совместно с другими субъектами кибербезопасности предупреждены около 400 кибератак на украинские информационные ресурсы, а также проведены мероприятия по ликвидации их последствий.

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