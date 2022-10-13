Запізніла страта зла

Тут хтось гигикав, коли я написав, що війну можна було закінчити за три дні? Але ж можна було.

Варте уваги Росія готує проти України радянську танкову "армаду": що їй мають протиставити

А ще... Цієї війни можна було не допустити взагалі. Ще у 2008 році. Або у 2014.

Злу треба одразу рубати голову. Або відрізати яйця. А краще – і те, й інше разом. Черговість не має значення, важливо відрізати.

Рекомендуємо У кремлівського фюрерка залишився останній інструмент ескалації

За крок до вироку людожерам

Але якщо нам закриють небо хоча б зараз, це позбавить росіян останньої переваги – можливості безкарно завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі.

Дракону відрубають голову. А яйця йому ми відріжемо самостійно. На землі. У чесному бою.

Актуальне – коли Україна отрмає надсучасні системи ППО: дивіться відео