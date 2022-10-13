Запізніла страта зла
Тут хтось гигикав, коли я написав, що війну можна було закінчити за три дні? Але ж можна було.
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Злу треба одразу рубати голову. Або відрізати яйця. А краще – і те, й інше разом. Черговість не має значення, важливо відрізати.
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За крок до вироку людожерам
Але якщо нам закриють небо хоча б зараз, це позбавить росіян останньої переваги – можливості безкарно завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі.
Дракону відрубають голову. А яйця йому ми відріжемо самостійно. На землі. У чесному бою.
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