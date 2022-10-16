Окровавленные "голуби мира"

Московиты снова проигрывают. И они снова ищут мир, чтобы спасти свое положение. С этой целью они бросили все свои огромные медийные ресурсы на раскрутку темы "мира".

Достойно внимания Российскому дракону отрубят голову в небе – а остальное мы отрежем сами в честном бою на земле

И вот уже есть результат. Даже у нас, в украинском фейсбуке, все больше раздается голосов о цене победы. Не слишком ли велика. Ведь столько же гибнет молодых ребят.

Скажу жестко, но правду: каждый, кто сейчас пишет о мире, а не победе – или предатель, или дурак, или просто обманутый российской пропагандой человек, очень переживающий за своих близких в армии.

Не может быть никакого мира, братья. Мир в понимании московитов – это отнять наши земли и примириться на новых границах. Это уже было в 14-м, когда они оккупировали Крым. Затем в 2016-м, когда стабилизировалась линия фронта на Донбассе. И каждый раз они не останавливались, а лезли все дальше и дальше.

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Уроки ХХ века

Неужели вам отбило память, уважаемые миротворцы? Неужели вы не видите, что каждый раз мы платим все большую и большую цену?

Мы должны быть сплоченные, сильные, рассудительные. Цена победы очень высока. Но если сейчас остановиться на полпути и заплатить ее не до конца, цена станет выше на порядки. Ценой поражения в освободительной борьбе начала ХХ века стал Голодомор и уничтожение такого количества людей, что никакой войне и не снилось. Не мир, победа!

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