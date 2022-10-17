Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше повідомлялось про те, що в Білорусь з Росії збираються перекинути ще 170 танків.

Важливо Масовані атаки з ядерним підтекстом: для чого Росія тероризує Україну і що чекає на Іран

Лукашенко мудріший, ніж російські політики

Шейтельман розповів, що Лукашенко значно мудріший, ніж російські політики. Він одночасно буде розказувати Прігожину й Кадирову, які хочуть захопити владу в Росії, що він з ними, а також говорити Путіну, що ці люди – негідники. У підсумку він буде з переможцями.

Він пережив уже не одного президента Росії, зокрема, Єльцина, Путіна, Мєдвєдєва, зараз знову Путіна. Він пережив уже 4 президентів Росії. То що йому 5 і 6, переживе і їх,

– зазначив політтехнолог.

Завдяки Лукашенку білоруська армія не вступила у війну

Він продовжив, що саме завдяки Лукашенку, білоруська армія не вступила у війну. Якби не було Лукашенка, білоруські війська вже були б на території України. Звісно, він це робить не заради нас, він не наш друг, він нам ніхто. Він робить це заради себе і свого майбутнього.

"З Лукашенком ми маємо розмовляти, заради того, щоб його армія на нас не пішла", – зауважив Шейтельман.

З Лукашенком слід говорити про Білорусь

Політтехнолог додав, що з Лукашенком слід розмовляти про його ж Білорусь. Напевне, у нас з ним існує договір, за яким його армія не вступає у війну, а ми не стріляємо по росіянах на території Білорусі. Тому зрівнювати Путіна й Лукашенка не треба. Путін не договороздатний, скажений, його треба знищити.

Однак коли закінчиться війна, нам не треба знищувати Лукашенка. Білорусам треба, а нам – ні. Тож, нехай у принципі буде,

– наголосив він.

Шейтельман пояснив дії Лукашенка у війні проти України: дивіться відео

Це політичний, а не юридичний договір

За словами Шейтельмана, існує міжнародна політика, а існує політика. Це різні речі. Міжнародне право – це Будапештський меморандум, який не виконується, ООН тощо. А є міжнародна політика – домовленість не робити так чи інакше. Якщо один порушить умови договору, другий порушить їх так само. Лукашенко знає, що в день, коли перший його танк перетне наш кордон, його Мозирський нафтопереробний завод припинить свою роботу.

"У нього немає озброєння, ППО для того, щоб захистити його. Ми просто зруйнуємо Мозирський НПЗ, а він для нього дуже дорогий – це чверть державного бюджету. Він навіть нам прямим текстом по телевізору говорив, якщо ви вдарите по Мозирському НПЗ, тоді я почну війну", – підкреслив політтехнолог.

Новини Білорусі: останні події