Зауважимо, що до Білорусі вже почали прибувати ешелони з російськими військовослужбовцями. При цьому Міноборони країни звітує про "посилення охорони" кордону з Україною, пише 24 канал.

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Яку техніку Росія перекидає до Білорусі

Заступник начальника департаменту міжнародного військового співробітництва МО РБ Валерій Ревенко під час брифінгу повідомив, що Росія перекине до Білорусі близько 170 танків, до 200 бойових броньованих машин і до 100 гармат та мінометів калібром понад 100 мм прибудуть.

У Білорусі заявили про посилення охорони кордону з Україною

У Лукашенка заявили, що "посилення охорони" кордону з Україною продовжується. Наразі у Білорусі відбувається ротація підрозділів.

Основна мета заходів щодо посилення державного кордону – забезпечення безпеки громадян Республіки Білорусь, припинення порушення державного кордону, виключення каналів постачання зброї та боєприпасів. З метою недопущення диверсій та провокацій під охорону взято мости, переїзди, залізничні колії, обладнано позиції для стрільби зі стрілецької зброї та військової техніки,

– мовиться у повідомленні.

У Міноборони звітують, що жителі прикордонних регіонів Білорусі начебто радо зустрічають військовослужбовців та дякують за захист. Щоправда, такі світлини є лиш з однієї жінкою та одним військовослужбовцем.



Перші "мобіки" вже на білоруському кордоні / Фото Міноборони РБ

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко та Володимир Путін домовились про спільне розгортання військ.

В ніч на 15 жовтня до Білорусі прибули перші ешелони з російськими окупантами.

Загалом у рамках спільного так званого "регіонального угрупування війська" повідомляється про перекидання 9 тисяч російських військових.

Натомість українська розвідка повідомила, що у Білорусі планують розмістити приблизно 20 тисяч "мобіків".

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