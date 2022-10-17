Заметим, что в Беларусь уже начали прибывать эшелоны с российскими военнослужащими. При этом Минобороны страны отчитывается об "усилении охраны" границы с Украиной, пишет 24 канал.

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Какую технику Россия перекидывает в Беларусь

Заместитель начальника департамента международного военного сотрудничества МО РБ Валерий Ревенко на брифинге сообщил, что Россия перебросит в Беларусь около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

В Беларуси заявили об усилении охраны границы с Украиной

У Лукашенко заявили, что "ужесточение охраны" границы с Украиной продолжается. В настоящее время в Беларуси происходит ротация подразделений.

Основная цель мер по усилению государственной границы – обеспечение безопасности граждан Республики Беларусь, прекращение нарушения государственной границы, исключение каналов снабжения оружием и боеприпасами. С целью недопущения диверсий и провокаций под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники,

– говорится в сообщении.

В Минобороны отчитываются, что жители приграничных регионов Беларуси вроде бы радостно встречают военнослужащих и благодарят за защиту. Правда, такие фотографии есть только с одной женщиной и одним военнослужащим.



Первые "мобики" уже на белорусской границе / Фото Минобороны РБ

Напомним, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о совместном развертывании войск.

В ночь на 15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими оккупантами.

Всего в рамках совместной так называемой "региональной группировки войска" сообщается о перекидывании 9 тысяч российских военных.

В то же время украинская разведка сообщила, что в Беларуси планируют разместить примерно 20 тысяч "мобиков".

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