Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, Лукашенко не може собі дозволити не робити різких заяв, які подобаються Кремлю та російському народу. Зокрема тій частині, яка підтримує Путіна. Чим гучніша заява, ти менше дій – це принцип Лукашенка.

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"Інша справа, що почали прибувати ешелони. Вони заявили, що створюють угруповування зі 170 танків й зі 100 гармат різного калібру. Нічого не збентежило в цьому?", – акцентував Арестович.

Зазвичай навпаки, так ще й кратно навпаки. Тому що основа радянської російської моделі – це артилерійська перевага. Й на угрупування в 100 танків треба гармат 300 чи десь 250 десь. Якщо навіть так воно буде, то чому вони порушили співвідношення?,

– повідомив радник голови Офісу Президента.

Він зазначив, що вони створюють угрупування, яке – не сьогодні, не завтра й не через 2 – 3 тижні – не скоро, буде погрожувати Києву, а при певних умовах можуть навіть кинути їх в бій. Воно не розвʼяже задач щодо захоплення столиці, адже буде знищене, проте додасть проблем.

"Поки вони назбираються – це скоріше за все хороший кінець листопада – початок грудня. Йому (Путіну – 24 канал) важливо, аби вони поперли", – повідомив Арестович.

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