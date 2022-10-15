Мовиться про те, що буцімто ці дві країни мають "дозволити" президенту Зеленському продовжити переговори з Росією. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

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"Упродовж тижня домовимось": Лукашенко про завершення війни в Україні

Олександр Лукашенко в інтерв'ю з американським журналістом почав розповідати чергові нісенітниці про роль Заходу у ситуації в Україні. Самопроголошений білоруський президент помітив, що гинуть невинні люди й закликав зупинити "цей конфлікт".

"Конфліктом" Лукашенко називає розв'язану Росією проти України війну. Також він стверджує, що про мир можна домовитися за тиждень.

Все залежить від США та Великобританії. Якщо ви зрозумієте і погодитеся, що завтра треба сісти за стіл і домовитися, повірте, протягом тижня домовимось,

– говорить президент Білорусі.

Лукашенко зазначає, що війна – це завжди погано і треба негайно почати шукати вихід із "ситуації, що склалася". Цікаво чути такі твердження, після погроз білоруського міністерства оборони вступити у відкриту війну з Україною.

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Лукашенко вважає, що "настав час Азії"

Владімір Путін та Олександр Лукашенко на шостому саміті наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії "заспівали в унісон" про те, що "час Заходу минув". Натомість Азія має зайняти його місце.

Лукашенко заявив, що Заходу не вдалося бути гарантом стабільності після розпаду СРСР. Самопроголошений президент стверджує, що дії колективного Заходу утворюють ризики Третьої світової війни.

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