Армія Путіна декілька разів атакувала безпілотниками Шевченівський район Києва. В офісній та адміністративній будівлях спалахнули пожежі. Також дрон знищив житловий будинок. Детальніше про наслідки російської атаки на брифінгу розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

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ДСНС завершила рятувальні роботи на місці удару російського дрона

17 жовтня один з ворожих безпілотників влучив у житловий будинок в Шевченківському районі столиці. Хорунжий зазначив, що зруйновані 1 – 4 поверхи. Внаслідок удару виникло одразу декілька осередків горіння. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів. Вдалося врятувати 19 людей. П'ятеро постраждали, зокрема, і два рятувальники. За словами пресофіцера ДСНС, рятувальники деблокували тіла чотирьох людей. Загалом внаслідок атаки дрона-камікадзе загинули 5 киян. Серед них троє жінок.

Від удару дронів також спалахнули дві будівлі

Під час російської атаки одну з адмінбудівель столиці охопило полум'ям. За словами Хорунжого, пожежа виникла на технічному 10 поверсі.

Внаслідок атаки дронів-камікадзе пошкоджено 8 – 10 поверхи. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 250 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Ще одна пожежа виникла на даху офісної будівлі, знову ж таки у Шевченківському районі столиці. Співробітники ДСНС загасили вогонь у десятиповерхівці.

Важливо Атака російських дронів у Києві: загибла вагітна жінка виявилася сомельє у Goodwine

Окупанти масовано атакували Київ дронами-камікадзе: коротко про головне

Вранці 17 жовтня окупанти атакували Київ 28 іранськими дронами-камікадзе. 23 безпілотники нашим воїнам вдалося збити. Один з них приземлили зі стрілецької зброї патрульні поліцейські.

Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку у шевченківському районі. Під завалами опинилися люди. На жаль, 5 мешканців загинули. Серед них і подружжя, яке чекало на дитину. Віка працювала сомельє у відомій мережі Goodwine. Тіло дівчини знайшли в обіймах з чоловіком та їхнім котиком.

Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що під час атаки безпілотники пошкодили енергетичні об'єкти. Тому на що на Київщині знеструмлено деякі населені пункти.

Безпілотники, які атакували українську столицю, окупанти запускали з території Білорусі. Також частина дронів летіла з тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що окупанти не зможуть зламати українців своїми атаками. Детальніше про російську атаку в Києві читайте у матеріалі 24 каналу.

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