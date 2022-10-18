Армія Путіна декілька разів атакувала безпілотниками Шевченівський район Києва. В офісній та адміністративній будівлях спалахнули пожежі. Також дрон знищив житловий будинок. Детальніше про наслідки російської атаки на брифінгу розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.
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ДСНС завершила рятувальні роботи на місці удару російського дрона
17 жовтня один з ворожих безпілотників влучив у житловий будинок в Шевченківському районі столиці. Хорунжий зазначив, що зруйновані 1 – 4 поверхи. Внаслідок удару виникло одразу декілька осередків горіння.
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів. Вдалося врятувати 19 людей. П'ятеро постраждали, зокрема, і два рятувальники.
За словами пресофіцера ДСНС, рятувальники деблокували тіла чотирьох людей. Загалом внаслідок атаки дрона-камікадзе загинули 5 киян. Серед них троє жінок.
Від удару дронів також спалахнули дві будівлі
Під час російської атаки одну з адмінбудівель столиці охопило полум'ям. За словами Хорунжого, пожежа виникла на технічному 10 поверсі.
Внаслідок атаки дронів-камікадзе пошкоджено 8 – 10 поверхи. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 250 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.
Ще одна пожежа виникла на даху офісної будівлі, знову ж таки у Шевченківському районі столиці. Співробітники ДСНС загасили вогонь у десятиповерхівці.
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Окупанти масовано атакували Київ дронами-камікадзе: коротко про головне
- Вранці 17 жовтня окупанти атакували Київ 28 іранськими дронами-камікадзе. 23 безпілотники нашим воїнам вдалося збити. Один з них приземлили зі стрілецької зброї патрульні поліцейські.
- Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку у шевченківському районі. Під завалами опинилися люди. На жаль, 5 мешканців загинули. Серед них і подружжя, яке чекало на дитину. Віка працювала сомельє у відомій мережі Goodwine. Тіло дівчини знайшли в обіймах з чоловіком та їхнім котиком.
- Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що під час атаки безпілотники пошкодили енергетичні об'єкти. Тому на що на Київщині знеструмлено деякі населені пункти.
- Безпілотники, які атакували українську столицю, окупанти запускали з території Білорусі. Також частина дронів летіла з тимчасово окупованого Криму.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що окупанти не зможуть зламати українців своїми атаками. Детальніше про російську атаку в Києві читайте у матеріалі 24 каналу.
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