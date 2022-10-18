Армия Путина несколько раз атаковала беспилотниками Шевченковский район Киева. В офисном и административном зданиях вспыхнули пожары. Также дрон уничтожил жилой дом. Детальнее о последствиях российской атаки на брифинге рассказал пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий.

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ГСЧС завершила спасательные работы на месте удара российского дрона

17 октября один из российских беспилотников попал в жилой дом в Шевченковском районе столицы. Хорунжий отметил, что разрушены 1-4 этажи. В результате удара возникло сразу несколько очагов горения. Спасатели ликвидировали пожар на площади в 60 квадратных метров. Удалось спасти 19 человек. Пятеро пострадали, в том числе, и два спасателя. По словам пресс-офицера ГСЧС, спасатели деблокировали тела четырех человек. Всего в результате атаки дрона-камикадзе погибли 5 киевлян. Среди них три женщины.

От удара дронов также загорелись два здания

Во время российской атаки одно из админпостроек столицы охватило пламенем. По словам Хорунжого, пожар возник на техническом 10 этаже.

В результате атаки дронов-камикадзе повреждены 8 – 10 этажи. Спасатели ликвидировали пожар на площади в 250 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Еще один пожар возник на крыше офисного здания, опять же, в Шевченковском районе столицы. Сотрудники ГСЧС потушили огонь в десятиэтажке.

Важно Атака русских дронов в Киеве: погибшая беременная женщина оказалась сомелье в Goodwine

Оккупанты массированно атаковали Киев дронами-камикадзе: коротко о главном

Утром 17 октября оккупанты атаковали Киев 28 иранскими дронами-камикадзе. 23 беспилотника нашим воинам удалось сбить. Один из них приземлили из стрелкового оружия патрульные полицейские.

Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Шевченковском районе. Под завалами оказались люди. К сожалению, 5 жителей погибли. Среди них и супруги, которые ждали ребенка. Вика работала сомелье в известной сети Goodwine. Тело девушки нашли в объятиях с мужем и их котом.

Премьер Денис Шмигаль сообщил, что в ходе атаки беспилотники повредили энергетические объекты. Поэтому на Киевщине обесточены некоторые населенные пункты.

Беспилотники, атаковавшие украинскую столицу, оккупанты запускали с территории Беларуси. Также часть дронов летела из временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты не смогут сломать украинцев своими атаками. Подробнее о российской атаке в Киеве читайте в материале 24 канала.

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