Жодної логіки у своїх словах Лукашенко не те, що знайти, а навіть вигадати не зміг. Для чого представникам СБУ така зустріч самопроголошений президент Білорусі "не розкрив". Його абсурдну заяву підхопили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Свою маячню самопроголошений президент Білорусі назвав "інсайтом". Лукашенко побідкався, що, можливо, й не мав би розкривати таку "таємницю", але що поробиш, коли він такий "відкритий".

Розповідаючи, що з його вуст не пролунало "жодного обману", Лукашенко знову збрехав. Бо правди від самопроголошеного президента Білорусі не чути.

Реакція СБУ

Артем Дехтяренко – речник СБУ – у коментарі 24 каналу заявив, що служба не коментує нісенітниці авторства Лукашенка.

СБУ не коментує нісенітниці і чергові фантазії людини, яка називає себе президентом Білорусі,

– мовиться у повідомленні.

Зростає загроза наступу з боку Білорусі

Росія використовує територію та повітряний простір Білорусі, аби завдавати терористичні удари по Україні. Від початку повномасштабного вторгнення тривають обговорення, чи варто очікувати наступ з території Білорусі.

Восени 2022 року на територію Білорусі почали прибувати ешелони з російськими військовими. Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Білорусі проводять приховану мобілізацію. Її маскують під виглядом навчальних зборів.

В Інституті вивчення війни стверджують, що окупанти занадто деградували, аби відкрити північний фронт з території Білорусі. Водночас до спроб завдати нових ударів з повітряного простору країни в Україні мають бути готовими.

Станом на 21 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що у прикордонних районах Білорусі посилили режимні заходи. Загроза наступу зростає.

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