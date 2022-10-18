Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ. Крім того, досі зберігається загроза обстрілів з білоруської території.

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Мобілізація у Білорусі

За даними Генштабу, зараз у Білорусі проводять підготовку операторів зентіно-ракетних комплексів і танкістів.

Під виглядом навчальних зборів тривають заходи прихованої мобілізації до збройних сил білорусі. За наявною інформацією, проходять заходи підготовки операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, з території Білорусі зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів і атак за допомогою іранських дронів-камікадзе Shahed 136.

Загроза наступу з Білорусі

Перш за все варто зауважити, що Білорусь вже є повноцінною учасницею війни проти України – з її території 24 лютого російські війська наступали на Півночі, зокрема на Київ. Під час наступу з Білорусі росіяни окупували Чорнобильську АЕС та низку населених пунктів, зокрема і тих, в яких загарбники вчинили чимало воєнних злочинів. Крім того, з території Білорусі по Україні завдали сотні ракетних та авіаційних ударів, а останнім часом звідти ще й летять іранські дрони – зокрема ними атакували Київ 17 жовтня.

Зараз у Білорусі відбуваються дивні процеси, які з одного боку можуть виглядати як підготовка до нового наступу на Україну, а з іншого – як психологічний тиск на українців. Зокрема режим Лукашенка почав передавати свою техніку росіянам, відправляючи ешелони на Схід та у тимчасово окупований Крим. Водночас до Білорусі прибувають мобілізовані з Росії.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, Путін намагається схилити самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка до того, аби його війська почали наступ на Півночі. Зокрема кремлівський диктатор сподівається на те, що Україні доведеться розкидати свої сили на більшу територію, що сповільнить контрнаступ. Однак білоруський диктатор намагається за будь-яку ціну уникнути цього, тому всіляко підтримує російську агресію та робить гучні ганебні заяви.

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