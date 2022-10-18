Як заявив Лукашенко, в Білорусі розмістять російських військових і "це не буде тисяча людей". Окрім того, самопроголошений президент розповідав про те, що Україна начебто готує якийсь удар по Білорусі, а голова прикордонного комітету Білорусі взагалі скаржився, що наші захисники підірвали практично всі прикордонні мости та замінували дороги.

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Саме тому багато хто припускає, що такі повідомлення можуть бути частиною провокації, щоб звинуватити Україну та відкрити другий фронт.

Сайт 24 каналу розбирався у тому, чи варто чекати наступу зі сторони Білорусі, чим це може загрожувати Україні та як обернеться для самого Лукашенка.

Чи варто чекати наступу з Білорусі

Про те, що Білорусь може відкрито вступити у цю війну, говорять ще з весни 2022 року. Білорусь і так є учасницею війни, яка підіграє Путіну, адже саме з території цієї країни по Україні запускають безліч ракет, винищувачів та дронів. Утім, до сухопутного наступу білоруси поки що не вдаються, але постійно погрожують нам.

Українська сторона до такого розвитку подій готова. Керівництво країни неодноразово заявляло, що ймовірність наступу зі сторони Білорусі зберігається, але кордони укріплені й несподіванкою це точно не стане.

Однак на думку укладачів звіту з Інституту з вивчення війни, існують мізерні шанси, що російські та білоруські війська атакуватимуть з Півночі.

У звіті йдеться про те, що російський компонент РГВ (регіонального угрупування військ) – це:

підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії,

20-ї загальновійськової армії,

повітряно-десантні частини.

Усі вони зазнали чималих бойових втрат у війні проти України. Тож їхня боєздатність суттєво знижена. Водночас слід розуміти, що Росія наразі не має можливості швидко сформувати наземні ударні сили "з нуля" або з наявних у Білорусі підрозділів. Та й сам Генштаб, на який посилаються укладачі, повідомив, що "станом на 10 жовтня загрози нападу з території Білорусі немає".

Дмитро Сінченко, голова ГО "Асоціації Політичних наук", говорить, що Лукашенко досі відкрито не вступив у війну з Україною не тому, що він "не наважився", а тому, що він просто не може це зробити. Його армія не готова воювати з Україною, а суспільство категорично проти участі у цій війні. Якщо Лукашенко віддасть наказ на введення своєї армії в Україну – швидше за все його просто не виконають.

Якщо вище керівництво спробує організувати свою армію на наступ – указ саботуватиметься на рівні середньої й низової управлінської ланки. Білоруські військові чудово розуміють, що їх чекає в Україні, тому не мають жодного бажання воювати за чужі інтереси,

– говорить Сінченко.

Максим Джигун, політолог, співзасновник консалтингової компанії Good Politics, зазначив, що Лукашенко з Путіним вже давно створили союзну державу. Ні для кого не секрет, що Білорусь опосередковано бере участь у війні ще з першого дня. Тому кожна нова заява Лукашенка вказує лише про те, ще це гра на публіку, черговий спосіб шантажувати українське суспільство, щоб викликати хаос і занепокоєння в наших громадян.

Це медійні приводи й чергові залякування. Путін дуже хотів би, щоб Лукашенко вступив у цю війну відкрито. Не просто так Лукашенко постійно їздить на зустрічі з Путіним. І за даними інсайдерів та розвідки, кожного разу Путін намагається схилити Лукашенка до того, аби той вступав у війну та віддавав своїх громадян на забій,

– каже Джигун.



Лукашенко боїться відкрито вступати у війну / ГУР

Однак експерт додає, що Лукашенко хоч і не дуже далекий інтелектуально, але все ж має інстинкт самозбереження. Він нібито розуміє, що такий відритий вступ у цю війну Білорусі означатиме лише те, що Білорусь більше не матиме жодного шансу на нормальний розвиток і на уникнення ізоляції. Також політик розуміє, що це загрожує і його життю.

Вступ до відкритої війни – це, мабуть, був би останній крок, який би хотів здійснити Лукашенко. Тому він продовжуватиме тактику ось цього руху між крапельками. Але для України не потрібно розділяти питання вступу чи не вступу Білорусь у війну. Адже вона вже є учасницею цієї війни й має відповідати на рівні з Росією,

– пояснив експерт.

Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру Разумкова, говорить, що взагалі питання наступу зі сторони Білорусі набагато комплексніше. Він погоджується з оцінками британської розвідки щодо того, що джерелом нового психозу в Росії є не Керченський міст, а тиск на Путіна зі сторони радикалів.

Нагадаємо, в ISW говорили, що лідер Чечні Рамзан Кадиров і Євген Пригожин, який має приватну армію найманців "Вагнера", представляють зростаючу групу в збройних силах, яка кидає виклик традиційному розумінню війни армійським керівництвом Росії. Після втрати Лимана, це ще більше розпалило напруженість між радикалами й поміркованими в армії.

Саме у радикалах Путін зараз бачить силу, яка може перехопити у нього владу. Вони набирають там силу, адже за кожним олігархом стоїть власна армія. І те, що радикали підняли голову – це факт. Ескалація зараз має якусь логіку, це вимушений крок Путіна для утримання влади,

– каже Сунгуровський.

Він додає, що створення спільного угрупування військ зроблене не для того, щоб розпочати наступ зі сторони Білорусі, а для того, щоб скувати наші війська на цьому напрямі. Також весною Лукашенко просив Росію про постачання ядерної зброї, і це була головна мета у створенні такого угрупування. Путін зрозумів, що змусити Лукашенка відкрито вступити у війну не вдається, тому він вирішив створити таке угрупування, коли від Лукашенка вже нічого не буде залежати.

І до того ж перекинути туди частину ядерної зброї. Не факт, що вона буде застосована, але це елемент ядерного шантажу. Це спроба поставити Захід у складне становище, щоб там думали, по кому в разі чого завдавати удар у відповідь: по Росії чи по Білорусі,

– вважає Сунгуровський.

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Як ймовірний наступ білорусів вплине на Україну

Микола Сунгуровський каже, що білоруських військ, які могли б прорвати нашу оборону чи заглибитися на наших територіях, просто немає. Така операція можлива лише за потужної підтримки російських військ. Але їм потрібні і людські, і технічні ресурси на східному та південному напрямах. Тому ще на третій напрям у Росії таких ресурсів просто немає, особливо техніки.

Мобіків вони могли б туди нагнати, але ж це не може бути ударним угрупуванням, яке здатне на прорив потужної української оборони. Це шантаж і спроба скувати наші сили на північному напрямі. Для божевільного перепон немає, тому говорити, що цього не може бути, я б не став. Але за воєнною логікою цього не має бути, я не бачу таких перспектив,

– переконаний експерт.



Путін тисне на Лукашенка, щоб той вступав у війну / Getty Images

Дмитро Сінченко каже, якщо припустити, що білоруські війська почнуть відкриті бойові дії проти України, то варто зазначити їх низький рівень боєздатності. Білоруська армія за увесь час своєї незалежності не брала участі у жодному збройному конфлікті, вони не мають жодного досвіду бойових дій, погано озброєні, погано оснащені й взагалі не вмотивовані.

На що здатне таке військо? Воно стане або гарматним м'ясом, або масово здаватиметься в полон. На відміну від 24 лютого, сьогодні Україна готова до наступу із Півночі, у нас є відповідні резерви, у нас є укріплення. Але, звісно, такий крок змусить Україну відтягнути частину військ з Півдня на Північ, а це уповільнить наступ ЗСУ на окуповані території Півдня і Сходу,

– каже експерт.

Максим Джигун зазначив, що у разі наступу, українські військові будуть дуже гаряче зустрічати білорусів на кордоні. Там кілометри замінованих лісів, болота, окопи, українські військові з новим обладнанням та системами ППО.

Але, на його думку, дуже малоймовірним є масовий наступ зі сторони Білорусі. До повноцінної мобілізації вони вдаватися не будуть, воювати зможуть кадрові військові. А рівень підготовки кадрових військових там ні на йоту не кращий, аніж у росіян.



Лукашенко підписав собі вирок ще 24 лютого / LRT

Проблема і небезпека в іншому – якщо Росія наважиться на цей наступ, то вони будуть використовувати іранські безпілотники. А їх використання на Півночі та Заході України означатиме ймовірне знеструмлення та енергетичну кризу в країні,

– говорить Джигун.

Він додав, що це не найкраща та не найдосконаліша зброя, яку зможуть нейтралізувати наші військові

Як наступ вплине на режим Лукашенка

Максим Джигун говорить, що Лукашенко підписав собі вирок ще 24 лютого. І все це завершиться поваленням його режиму в доволі швидкій перспективі. Це питання 1 – 2 років максимум.

Після перемоги України режим Лукашенка точно буде змінений у Білорусі. Для нього уже написаний сценарій. Якщо білоруська сторона буде безпосередньо вступати у війну, то процес падіння режиму Лукашенка та його ліквідація будуть значно швидшими, аніж якщо він утримається від цього,

– говорить експерт.

Дмитро Сінченко переконаний, що відкритий вступ Лукашенка у війну дозволить Україні на цілком легітимних засадах зайти на територію Білорусі й допомогти союзним нам білорусам змінити режим на проукраїнський. Так, у складі ЗСУ вже зараз за Україну воюють білоруси, які організували свій окремий батальйон. Тож на його основі можна буде створити тимчасовий уряд, який замінить колаборантів Лукашенка до кінця війни та до проведення демократичних виборів.

Якщо ж Україна не скористається такою можливістю і не зробить інтервенції на білоруську територію, вона цілком може підтримати партизанський рух в Білорусі, який в підсумку повалить режим Лукашенка,

– говорить Сінченко.

Тому експерти переконані, що про наступ зі сторони Білорусі поки що мова не йде. Звісно, Путін був би щасливий такому розвитку подій. Утім, у Росії для цього немає ресурсів, а білоруська армія майже недієздатна та навряд чи зможе прорвати укріплений кордон з Україною.