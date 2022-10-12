Втім, про загрози для Білорусі в Україні навіть не мовиться. Навпаки, наші захисники укріплюють державний кордон на Півночі та мінують шляхи, аби захиститися від сусіда. Про це на брифінгу МВС повідомив заступник очільника Ігор Бондаренко.

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Україна не нападає, а обороняється, – МВС

Ігор Бондаренко зазначив, що ми змушені протистояти ризикам, аби не допустити повторного вторгнення в Україну з Білорусі. Тому дії наших захисників абсолютно логічні.

Ніхто не буде мінувати шляхи чи руйнувати інфраструктуру для того, щоб здійснювати наступ. Це дії оборонного характеру і ми їх виконуємо, щоб наш ворог розумів, що відсіч буде надана,

– підкреслив Бондаренко.

Заступник очільника МВС також нагадав, що у лютому Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Звідти неодноразово запускали авіацію та ракети по нашій землі. Тому повторного вторгнення ми допустити не можемо.

Україна продовжує нарощує свої сили, аби дати відсіч ворогу. Від початку літа активно працює міжвідомча робоча група. До роботи біля кордону залучили Нацгвардію, поліцію та ЗСУ.

Наші прикордонники проводять активні дії з побудови фортифікаційних споруд. Також структурні підрозділи посилюються вогневою компонентою. Бондаренко підкреслив, що рівень підготовки зараз значно кращий, аніж в червні. Ба більше, зведені сили зупинятися на досягнутому не планують.

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Чергові вигадки Лукашенка та спільне військо з Путіним

10 вересня самопроголошений президент Лукашенко повідомив, що на території Білорусі формують спільне з Росією регіональне угрупування військ. Він знову почав говорити про якісь загрози з боку України.

Також Лукашенко підтвердив, що в Білорусі розмістять російських військових. Та зазначив, що "це не буде тисяча людей".

Самопроголошений президент Білорусі цинічно погрожував Україні після вибухів на Кримському мосту.

Раніше голова прикордонного комітету Білорусі поскаржився, що наші захисники підірвали практично всі прикордонні мости та замінували дороги.

Напередодні у Мінську знову вигадали "планування удару" по Білорусі. Опісля викликали нашого посла та вручили йому ноту. У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що ці заяви не відповідають дійсності. Також припустили, що такі повідомлення від білоруської влади можуть бути частиною плану Росії щодо провокацій та подальшого звинувачення нашої держави.

Окрім того, у Білорусь доставили безпілотники для чергового нападу на нашу землю. Зокрема, 10 жовтня очільник Миколаївської області повідомив, що з Білорусі летіло 10 дронів-камікадзе в сторону Заходу України.

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