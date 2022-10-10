О 10:15 Віталій Кім написав у своєму телеграм-каналі, що росіяни запустили іранські дрони з Білорусі. Окупанти продовжують атакувати міста України.
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Інформація про атаку БПЛА від Кіма
Окрім 10 дронів, що летять зі сторони Білорусі, очільник Миколаївської ОВА написав про:
- 4 іранські літальні апарати в районі населеного пункту Хорошів (Житомирська область – 24 канал), він тримає курс на Коростень;
- іранські безпілотники в Одесі;
- атаку дронами зі сторони Чаплинки в сторону Миколаєва.
Також він зазначив, що системи протиповітряної оборони "не сплять" та захищають мирних громадян України.
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