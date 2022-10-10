В 10:15 Виталий Ким написал в своем телеграмм-канале, что россияне запустили иранские дроны из Белоруссии. Оккупанты продолжают атаковать города Украины.

Читайте также Массированная ракетная атака Украины: что сейчас происходит в городах

Информация об атаке БПЛА от Кима

Кроме 10 дронов, летящих со стороны Беларуси, глава Николаевской ОВА написал о:

4 иранских летательных аппарата в районе населенного пункта Хорошев (Житомирская область – 24 канал), он держит курс на Коростень;

иранские беспилотники в Одессе;

атаку дронами со стороны Чаплинки в сторону Николаева

Также он отметил, что системы противовоздушной обороны "не спят" и защищают мирных граждан Украины.

Достойно внимания – 229 день полномасштабного вторжения: смотрите видео